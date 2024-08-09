Зірки на прем'єрі фільму про Назарія Яремчука: Kola – у смугастому костюмі, Дантес – у смарагдовій сорочці

У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбулася прем'єра документальної біографічної драми "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Захід відвідала творча команда фільму і зірки, серед яких: Олександр Пономарьов, Kola, Володимир Дантес, Валерій Харчишин, Pianoboy, Ivan Navi, Олександр Педан, Tember Blanche, Тоня Ноябрьова, Adam та інші.

Олександр Пономарьов

Kola

Володимир Дантес

Валерій Харчишин

Pianoboy з дружиною

Ivan Navi

Олександр Педан із мамою

Tember Blanche

Тоня Ноябрьова

Adam

Назарій Яремчук – дуже важлива постать у розвитку української музичної культури. Він – голос нації, який завоював серця українців різних поколінь. Фільм не лише розповідає історію становлення легендарної особистості Назарія Яремчука, а й є культурним зрізом епохи 1970-80-х років в Україні. Ідейницею та продюсеркою стрічки виступила донька Назарія Яремчука – Марія Яремчук, режисером – Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк.

У межах промокампанії фільму створили альбом каверів "Re: Яремчук", продюсеркою якого є Марія Яремчук, а робота над майбутнім альбомом розпочалася ще до повномасштабного вторгнення. У переспівах взяли участь: Jamala, Pianoбой, Друга Ріка, Kazka, O.Torvald, Tember Blanche, Adam, Ivan Navi, Володимир Дантес, Balsam.

Синопсис

Документальна біографічна драма показує історію першої української попзірки Назарія Яремчука. Перемога на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі – через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави.

Фільм "Яремчук: Незрівняний світ краси" вже на великих екранах країни.

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