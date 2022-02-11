Зірки на прем'єрі фільму "Смерть на Нілі": Добриднєва в піджаку оверсайз, Вітвіцька у чорній сукні

Зірки на прем'єрі фільму "Смерть на Нілі": Добриднєва в піджаку оверсайз, Вітвіцька у чорній сукні

У столичному кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра детективного фільму "Смерть на Нілі".

Нову роботу режисера Кеннета Брани ("Тор", "Гамлет") першими переглянули Богдан Юсипчук, Анна Добриднєва, Соломія Вітвіцька, Слава Соломко, Стася Ровінська, Серж Смолін та Серж Пайє, Любомир Левицький, Marietta, Khayat, Олена Лавренюк, Жан Ґрітцфельдт, Наталка Карпа, Art Demur та інші зіркові гості та журналісти.

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Телеведуча Соломія Вітвіцька прийшла на прем'єру у чорній сукні.

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

А співачка Анна Добриднєва для прем'єри обрала стильний образ – піджак оверсайз із апсайкл-кутюр проєкту Anna Dobrydnevа by Sadnytskyyіз аплікаціями у вигляді червоних сердець, який доповнила чорним топом, брюками та черевиками на грубій підошві.

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Прем'єра фільму "Смерть на Нілі"/ Фото Кирила Авраменка

Про фільм

Фільм розказує про відпочинок бельгійського детектива Еркюля Пуаро на борту гламурного пароплава у Єгипті. Усе йде шкереберть після трагічного завершення медового місяця однієї ідилічної пари. І відпустка Пуаро перетворюється на страхітливий пошук убивці. Історія розгортається на тлі епічних пейзажів з широкими пустелями та величними пірамідами Гізи. У ній є місце неприборканій пристрасті та паралізуючим ревнощам, групі бездоганно вдягнених героїв-космополітів, а також чималій кількості сюжетних поворотів, що змусять глядача ламати голову до кінця, аж до шокуючої розв’язки.

Стрічка "Смерть на Нілі" показує силу неприборканої пристрасті в гламурному оточенні. Еркюль Пуаро отримає можливість бути свідком незліченних багатств, влади, грошей, впливу, романтики, розкішного одягу, вишуканого вина та неймовірних подорожей. Проте в центрі цього є щось гниле. Це змушує і детектива, і глядача почуватись незручно та створює відчуття напруги протягом усього фільму.

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" показ фільму "Смерть на Нілі" стартував 10 лютого.

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