Зірки на прем'єрі фільму Веса Андерсона: Олімпія Вайтмусташ – у квітковій сукні, Ілона Гвоздьова – у костюмі оверсайз

У стрічці "Астероїд-Сіті" головні ролі зіграли Том Генкс, Марго Роббі, Тільда Свінтон, Скарлетт Йоганссон та інші.
У кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver, відбувся прем’єрний показ фільму режисера Веса Андерсона "Астероїд-Сіті".
Подивитися емпіричну історію прийшли українські знаменитості, серед яких були: Олімпія Вайтмусташ, Ілона Гвоздьова, Анатолій Анатоліч, Віталій Ажонов, Валерія Толочина, Григорій Бакланов та інші.
Діджей Саша Димов своїм музичним сетом створив для гостей заходу чудову атмосферу стрічки.
Серед відвідувачів, які дотрималися дрескоду, дизайнер бренду EROMIN Store Євген Єрьомін обрав найцікавіший образ і подарував переможцю стильний головний убір.
Про фільм
Дія фільму розгортається 1955 року на з'їзді спостерігачів за зірками у вигаданому американському містечку.
Головні ролі у стрічці зіграли Том Генкс, Марго Роббі, Тільда Свінтон, Едрієн Броуді, Скарлетт Йоганссон, Віллем Дефо та інші.
Прем'єрний показ фільму відбувся на Каннському кінофестивалі у травні цьогоріч.
"Астероїд-Сіті" вже в українському прокаті.
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