Зірки на прем'єрі фільму Веса Андерсона: Олімпія Вайтмусташ – у квітковій сукні, Ілона Гвоздьова – у костюмі оверсайз

У стрічці "Астероїд-Сіті" головні ролі зіграли Том Генкс, Марго Роббі, Тільда Свінтон, Скарлетт Йоганссон та інші.

У кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver, відбувся прем’єрний показ фільму режисера Веса Андерсона "Астероїд-Сіті".

Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Подивитися емпіричну історію прийшли українські знаменитості, серед яких були: Олімпія Вайтмусташ, Ілона Гвоздьова, Анатолій Анатоліч, Віталій Ажонов, Валерія Толочина, Григорій Бакланов та інші.

Олімпія Вайтмусташ. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Ілона Гвоздьова. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Григорій Бакланов. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Анатолій Анатоліч. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Валерія Толочина. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Віталій Ажонов. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Роман Мединський і Аліна Смоліна-Мединська. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Наталія Лук'янець. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Діджей Саша Димов своїм музичним сетом створив для гостей заходу чудову атмосферу стрічки.

Саша Димов. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Саша Димов. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Серед відвідувачів, які дотрималися дрескоду, дизайнер бренду EROMIN Store Євген Єрьомін обрав найцікавіший образ і подарував переможцю стильний головний убір.

Дизайнер Євген Єрьомін і Даша Лотоцька. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Дизайнер Євген Єрьомін і Даша Лотоцька. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Найкращий образ на прем'єрі. Прем'єра фільму "Астероїд-Сіті"

Про фільм

Дія фільму розгортається 1955 року на з'їзді спостерігачів за зірками у вигаданому американському містечку.

Головні ролі у стрічці зіграли Том Генкс, Марго Роббі, Тільда Свінтон, Едрієн Броуді, Скарлетт Йоганссон, Віллем Дефо та інші.

Прем'єрний показ фільму відбувся на Каннському кінофестивалі у травні цьогоріч.

"Астероїд-Сіті" вже в українському прокаті.

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