Зірки на прем'єрі фільму з Ченнінгом Татумом: Антоніна Хижняк – у напівпрозорому вбранні, Геля Зозуля – у сукні без бретельок

У кінотеатрі "Оскар", у ТРЦ Gullever, відбувся премєрний показ фільму "Кліпни двічі", у якому головну роль зіграв Ченнінг Татум. Це режисерський дебют голлівудської акторки Зої Кравіц.

Івент відвідали акторка Антоніна Хижняк, яка подарувала свій голос одній із героїнь трилера, і співачка Геля Зозуля.

Антоніна для своєї появи обрала стильний образ total black. На ній було шовкове вбрання, яке складалося з прозорих вільних штанів, сорочки з прозорими рукавами і топа з прозорими вставками і на тонких бретельках.

Костюм зірка скомбінувала з чорними босоніжками з блискітками і чорною сумкою. Вона зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж, білий манікюр, червоний педикюр і завершила лук довгими сережками.

Геля була одягнена у чорну сукню міді без бретельок, до якої підібрала червоні босоніжки. В артистки було укладання з локонами і макіяж у ніжних відтінках.

Про фільм:

Мільярдер у сфері технологій Слейтер Кінґ (Ченнінг Татум) на своєму благодійному заході знайомиться з офіціанткою Фрідою (Наомі Акі). У них з'являється взаємна симпатія, і Слейтер запрошує Фріду скласти компанію йому та його друзям у подорожі до власного приватного острова. А там справжній рай: сонячні дні релаксу і веселі ночі. Всі чудово проводять час. Ніхто не хоче, щоб ця відпустка закінчувалася. Але, коли довкола відбувається щось дивне, Фріда починає сумніватися у своїй реальності. З цим місцем щось не так. Їй доведеться розкрити правду, якщо вона хоче вижити після цієї вечірки.

Фільм в українському прокаті.

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