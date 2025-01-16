Зірки на прем'єрі фільму з Кідман: Олена Кравець з сумкою Louis Vuitton, Олена Лавренюк – у горохових мінішортах

Селебріті першими прийшли подивитися пікантну стрічку з Ніколь Кідман у головній ролі.

У Києві, у кінотеатрі "Оскар", відбувся допрем’єрний показ провокаційного фільму "Хороша погана дівчинка", у якому зіграли Ніколь Кідман, Гарріс Дікінсон і Антоніо Бандерас.

Фільм досліджує межі влади, бажань і упереджень. Він занурює глядачів у табуйовані стосунки, розкриваючи нові грані людської природи і порушуючи актуальні соціальні теми.

Захід відвідали знаменитості: акторки Олена Кравець та Олена Лавренюк і діджейки Даша Коломієць і Олімпія Вайтмусташ.

Олена Кравець постала на івенті у костюмі кольору хакі, який складався зі штанів і двобортного жакета. Лук вона доповнила сумочкою від Louis Vuitton з шаховим принтом.

Олена Кравець

Олена Лавренюк позувала у чорному жакеті, мереживному топі, білих мінішортах у чорний горошок і в ажурних чорних колготах. У руці вона тримала екстравагантну коричневу сумочку у вигляді м'якої іграшки.

Олена Лавренюк

На Даші Коломієць був чорний берет, бордовий светр із бежевим поясом, біла мініспідниця з квітковим принтомь і чорні щільні колготи.

Даша Коломієць

Олімпія Вайтмусташ одягла сіру водолазку, темно-зелену безрукавку, графітову спідницю. Вбрання вона скомбінувала з пітоновими ботильойнами. Через плече у неї висіла чорна сумка із золотистою фурнітурою.

Олімпія Вайтмусташ

Відсьогодні стрічка "Хороша погана дівчинка" в українському прокаті.

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