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Зірки на прем'єрі "Ґарфілда": Анна Саліванчук – у квітковій сукні, Соломія Вітвіцька – у блакитно-жовтому костюмі

Зірки на прем'єрі "Ґарфілда": Анна Саліванчук – у квітковій сукні, Соломія Вітвіцька – у блакитно-жовтому костюмі

Анна Саліванчук із дітьми

Зіркові красуні побували на прем'єрному показі мультфільму про рудого кота.

В український прокат вийшла анімаційна пригода "Ґарфілд у кіно". А в кінотеатрі "Оскар", в ТРЦ Gulliver, відбувся прем'єрний показ мультфільму.

На івент завітали зірки українського дубляжу анімційної пригоди: Володимир Дантес, Михайло Кукуюк, Григорій Герман і Мурафа.

Дантес / ©
Дантес
Володимир Дантес, Михайло Кукуюк, Григорій Герман і Мурафа / ©
Володимир Дантес, Михайло Кукуюк, Григорій Герман і Мурафа

А також знаменитості: ведучі Соломія Вітвіцька і Валентина Хамайко, акторки Анна Саліванчук, Наталка Денисенко, Олена Світлицька та інші.

Розглянемо образи зіркових красунь.

Анна Саліванчук продемонструвала кокетливий лук у білій мінісукні з квітковим принтом і рюшами, яку скомбінувала з білими кедами.

Анна Саліванчук / ©
Анна Саліванчук

Соломія Вітвіцька була одягнена у блакитно-жовтий штанний костюм і білу футболку з тризубом.

Соломія Вітвіцька / ©
Соломія Вітвіцька

Валентина Хамайко поєднала бордову сорочку і джинси.

Валентина Хамайко / ©
Валентина Хамайко

На Наталці Денисенко була біла коротка сукня з рюшами.

Наталка Денисенко / ©
Наталка Денисенко

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