Зірки на прем'єрі "Ґарфілда": Анна Саліванчук – у квітковій сукні, Соломія Вітвіцька – у блакитно-жовтому костюмі

Зіркові красуні побували на прем'єрному показі мультфільму про рудого кота.
В український прокат вийшла анімаційна пригода "Ґарфілд у кіно". А в кінотеатрі "Оскар", в ТРЦ Gulliver, відбувся прем'єрний показ мультфільму.
На івент завітали зірки українського дубляжу анімційної пригоди: Володимир Дантес, Михайло Кукуюк, Григорій Герман і Мурафа.
А також знаменитості: ведучі Соломія Вітвіцька і Валентина Хамайко, акторки Анна Саліванчук, Наталка Денисенко, Олена Світлицька та інші.
Розглянемо образи зіркових красунь.
Анна Саліванчук продемонструвала кокетливий лук у білій мінісукні з квітковим принтом і рюшами, яку скомбінувала з білими кедами.
Соломія Вітвіцька була одягнена у блакитно-жовтий штанний костюм і білу футболку з тризубом.
Валентина Хамайко поєднала бордову сорочку і джинси.
На Наталці Денисенко була біла коротка сукня з рюшами.
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