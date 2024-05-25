Зірки на прем'єрі "Ґарфілда": Анна Саліванчук – у квітковій сукні, Соломія Вітвіцька – у блакитно-жовтому костюмі

Зіркові красуні побували на прем'єрному показі мультфільму про рудого кота.

В український прокат вийшла анімаційна пригода "Ґарфілд у кіно". А в кінотеатрі "Оскар", в ТРЦ Gulliver, відбувся прем'єрний показ мультфільму.

На івент завітали зірки українського дубляжу анімційної пригоди: Володимир Дантес, Михайло Кукуюк, Григорій Герман і Мурафа.

Дантес

Володимир Дантес, Михайло Кукуюк, Григорій Герман і Мурафа

А також знаменитості: ведучі Соломія Вітвіцька і Валентина Хамайко, акторки Анна Саліванчук, Наталка Денисенко, Олена Світлицька та інші.

Розглянемо образи зіркових красунь.

Анна Саліванчук продемонструвала кокетливий лук у білій мінісукні з квітковим принтом і рюшами, яку скомбінувала з білими кедами.

Анна Саліванчук

Соломія Вітвіцька була одягнена у блакитно-жовтий штанний костюм і білу футболку з тризубом.

Соломія Вітвіцька

Валентина Хамайко поєднала бордову сорочку і джинси.

Валентина Хамайко

На Наталці Денисенко була біла коротка сукня з рюшами.

Наталка Денисенко

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