Зірки на прем'єрі горору "Мавпа": Ірина Сопонару без бюстгальтера, Катерина Нікітіна – у кокетливій мінісукні

Днями у Києві відбувся прем’єрний показ горору "Мавпа", знятого за культовим оповіданням Стівена Кінга 1980 року.

Захід відвідали зірки "Жіночого кварталу" – Ірина Сопонару і Катерина Нікітіна, співачки Анна Добриднєва і Марієтта, ведучі Анатолій Анатоліч і В’ячеслав Соломка, актор Андрій Клименков, коментатор Ігор Бурбас та інші.

Ірина Сопонару і Катерина Нікітіна/Фото Кирило Авраменко

Анна Добриднєва/Фото Кирило Авраменко

Марієтта/Фото Кирило Авраменко

Анатолій Анатоліч/Фото Кирило Авраменко

В’ячеслав Соломка/Фото Кирило Авраменко

Андрій Клименков/Фото Кирило Авраменко

Ігор Бурбас/Фото Кирило Авраменко

Ірина Сопонару з'явилася на івенті у твідовій чорно-білій мініспідниці і чорному лонгсліві, під яким не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності.

Ірина Сопонару/Фото Кирило Авраменко

Аутфіт акторка доповнила чорними щільними колготами і чорним взуттям на грубій піддошві. У неї було ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і бордовий манікюр. Шию Ірина прикрасила золотим кольє у вигляді колоска пшениці від українського бренду BEVZA

Ірина Сопонару/Фото Кирило Авраменко

Катерина Нікіта позувала у кокетливій сукні, яка складалася з чорного верху з квадратним вирізом і білої мініспідниці з рюшами. На дівчині також були чорні щільні колготи і чорні ботфорти на стійких підборах. У руці вона тримала чорну сумку.

Катерина Нікіта/Фото Кирило Авраменко

Катерина зібрала волосся у гладкий хвіст, прикрасивши його хусткою з принтом, зробила мейкап із глянцевим блиском на губах і завершила образ сережками-кільцями.

Катерина Нікіта/Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

Це моторошна історія про двох братів-близнюків Гела і Білла, які після смерті батька знаходять на горищі стару іграшкову мавпу. Після цього брати стають свідками багатьох жахливих смертей, які трапляються. Хлопці вирішують позбутися дивної іграшки, після чого їхні життєві шляхи розходяться. Та жахливі смерті повторюються знову і брати змушені примиритися, щоб назавжди позбутися проклятої іграшки.

Головні ролі у фільмі виконали Тео Джеймс (трилогія "Дивергент") і Елайджа Вуд ("Володар перснів").

Горор вже в українському прокаті.

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