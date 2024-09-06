Зірки на прем'єрі "Графа Монте-Крісто": Оля Цибульська – у лляній сукні, Наталка Денисенко – у білому міні

У Києві, у кінотеатрі "Жовтень", відбулася прем'єра фільму "Граф Монте-Крісто" від режисерів Матьє Делапорта та Александра де Ла Пательєра, на яку завітали зіркові гості.

Серед них були: Оля Цибульська, Соломія Вітвіцька, Олексій Дурнєв, Анастасія Цимбалару та інші.

Олексій Дурнєв

Соломія Вітвіцька та Іванна Слабошпицька

Анастасія Цимбалару

Івент також відвідали Володимир Дантес, який озвучив головного героя стрічки Едмона Дантеса, і Наталка Денисенко, яка подарувала свій голос коханій Едмона – Мерседес.

Володимир Дантес і Наталка Денисенко

"Це унікальний досвід, бо я ніколи в житті не думав, що мені треба зіграти замість головного актора тільки голосом. Так, щоб ви не бачивши мене, зрозуміли, що я теж граю. Історія, яку ви побачите на екрані — не тільки про кохання. Зовсім не про кохання. Це історія про розбиту зневірену людину, чиї очі затьмарені бажанням помсти. Дантес – поганець, якому симпатизують у кадрі, він недоторканий, цим і приваблює. Дуже раджу прочитати книжку, щоб скласти повну картину про цього героя та його долю", – поділився враженнями Володимир Дантес.

Наталка Денисенко, Володимир Дантес і Вероніка Ясінська

Наталка Денисенко і Володимир Дантес

"Український дубляж – це робота величезної кількості людей і він дійсно найкращий. Перекладачі підбирають такі слова українською мовою, що, коли дивишся результат, у тебе є враження, що ніби самі ці слова промовляє герой на екрані. Я була і буду за те, щоб ми дивились іноземні фільми з українським дубляжем!", – додала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко

Гості прем'єри

Перед показом фільму присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час війни

Про фільм:

Це історія про молодика Едмона Дантеса, який стає жертвою змови. Його затримують у день його весілля за злочин, якого він не вчиняв. Моряка Дантеса засуджують до довічного ув’язнення на острові Шато-д’Іф. Після 14 років неволі Едмон наважується на втечу. Він повертається до Франції вже багатим, з новим ім’ям і прагне помститися тим, хто зруйнував його життя.

В основі саги – роман "Граф Монте-Крісто" Александра Дюма, який вперше опублікували у 1846 році. Його важають родоначальником такого поняття як "бестселер".

Бюджет стрічки склав 43 мільйони євро. Міжнародна прем’єра "Графа Моне-Крісто" відбулася у травні у межах позаконкурсної програми цьогорічного Каннського кінофестивалю, а українська – у межах Одеського кінофестивалю у липні.

Нагадаємо, спеціально для Леді.ТСН.ua режисери фільму – Матьє Делапорт і Олександр де Ла Пательєр розповіли нам у коментарі, як вони створювали унікальні інтер'єри для стрічки.

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