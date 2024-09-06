Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зірки на прем'єрі "Графа Монте-Крісто": Оля Цибульська – у лляній сукні, Наталка Денисенко – у білому міні

Зірки на прем'єрі "Графа Монте-Крісто": Оля Цибульська – у лляній сукні, Наталка Денисенко – у білому міні

Пригодницький трилер вже в українському прокаті.

У Києві, у кінотеатрі "Жовтень", відбулася прем'єра фільму "Граф Монте-Крісто" від режисерів Матьє Делапорта та Александра де Ла Пательєра, на яку завітали зіркові гості.

Серед них були: Оля Цибульська, Соломія Вітвіцька, Олексій Дурнєв, Анастасія Цимбалару та інші.

©
Олексій Дурнєв / ©
Олексій Дурнєв
Соломія Вітвіцька та Іванна Слабошпицька / ©
Соломія Вітвіцька та Іванна Слабошпицька
Анастасія Цимбалару / ©
Анастасія Цимбалару

Івент також відвідали Володимир Дантес, який озвучив головного героя стрічки Едмона Дантеса, і Наталка Денисенко, яка подарувала свій голос коханій Едмона – Мерседес.

Володимир Дантес і Наталка Денисенко / ©
Володимир Дантес і Наталка Денисенко

"Це унікальний досвід, бо я ніколи в житті не думав, що мені треба зіграти замість головного актора тільки голосом. Так, щоб ви не бачивши мене, зрозуміли, що я теж граю. Історія, яку ви побачите на екрані — не тільки про кохання. Зовсім не про кохання.  Це історія про розбиту зневірену людину, чиї очі затьмарені бажанням помсти. Дантес – поганець, якому симпатизують у кадрі, він недоторканий, цим і приваблює. Дуже раджу прочитати книжку, щоб скласти повну картину про цього героя та його долю", – поділився враженнями Володимир Дантес.

Наталка Денисенко, Володимир Дантес і Вероніка Ясінська / ©
Наталка Денисенко, Володимир Дантес і Вероніка Ясінська
Наталка Денисенко і Володимир Дантес / ©
Наталка Денисенко і Володимир Дантес

"Український дубляж – це робота величезної кількості людей і він дійсно найкращий. Перекладачі підбирають такі слова українською мовою, що, коли дивишся результат, у тебе є враження, що ніби самі ці слова промовляє герой на екрані. Я була і буду за те, щоб ми дивились іноземні фільми з українським дубляжем!", – додала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко / ©
Наталка Денисенко
Гості прем'єри / ©
Гості прем'єри
Перед показом фільму присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час війни / ©
Перед показом фільму присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час війни

Про фільм:

Це історія про молодика Едмона Дантеса, який стає жертвою змови. Його затримують у день його весілля за злочин, якого він не вчиняв. Моряка Дантеса засуджують до довічного ув’язнення на острові Шато-д’Іф. Після 14 років неволі Едмон наважується на втечу. Він повертається до Франції вже багатим, з новим ім’ям і прагне помститися тим, хто зруйнував його життя. 

В основі саги – роман "Граф Монте-Крісто" Александра Дюма, який вперше опублікували у 1846 році. Його важають родоначальником такого поняття як "бестселер".

Бюджет стрічки склав 43 мільйони євро. Міжнародна прем’єра "Графа Моне-Крісто" відбулася у травні у межах позаконкурсної програми цьогорічного Каннського кінофестивалю, а українська – у межах Одеського кінофестивалю у липні.

Нагадаємо, спеціально для Леді.ТСН.ua режисери фільму – Матьє Делапорт і Олександр де Ла Пательєр розповіли нам у коментарі, як вони створювали унікальні інтер'єри для стрічки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація