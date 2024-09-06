Зірки на прем'єрі "Графа Монте-Крісто": Оля Цибульська – у лляній сукні, Наталка Денисенко – у білому міні

Пригодницький трилер вже в українському прокаті.
У Києві, у кінотеатрі "Жовтень", відбулася прем'єра фільму "Граф Монте-Крісто" від режисерів Матьє Делапорта та Александра де Ла Пательєра, на яку завітали зіркові гості.
Серед них були: Оля Цибульська, Соломія Вітвіцька, Олексій Дурнєв, Анастасія Цимбалару та інші.
Івент також відвідали Володимир Дантес, який озвучив головного героя стрічки Едмона Дантеса, і Наталка Денисенко, яка подарувала свій голос коханій Едмона – Мерседес.
"Це унікальний досвід, бо я ніколи в житті не думав, що мені треба зіграти замість головного актора тільки голосом. Так, щоб ви не бачивши мене, зрозуміли, що я теж граю. Історія, яку ви побачите на екрані — не тільки про кохання. Зовсім не про кохання. Це історія про розбиту зневірену людину, чиї очі затьмарені бажанням помсти. Дантес – поганець, якому симпатизують у кадрі, він недоторканий, цим і приваблює. Дуже раджу прочитати книжку, щоб скласти повну картину про цього героя та його долю", – поділився враженнями Володимир Дантес.
"Український дубляж – це робота величезної кількості людей і він дійсно найкращий. Перекладачі підбирають такі слова українською мовою, що, коли дивишся результат, у тебе є враження, що ніби самі ці слова промовляє герой на екрані. Я була і буду за те, щоб ми дивились іноземні фільми з українським дубляжем!", – додала Наталка Денисенко.
Про фільм:
Це історія про молодика Едмона Дантеса, який стає жертвою змови. Його затримують у день його весілля за злочин, якого він не вчиняв. Моряка Дантеса засуджують до довічного ув’язнення на острові Шато-д’Іф. Після 14 років неволі Едмон наважується на втечу. Він повертається до Франції вже багатим, з новим ім’ям і прагне помститися тим, хто зруйнував його життя.
В основі саги – роман "Граф Монте-Крісто" Александра Дюма, який вперше опублікували у 1846 році. Його важають родоначальником такого поняття як "бестселер".
Бюджет стрічки склав 43 мільйони євро. Міжнародна прем’єра "Графа Моне-Крісто" відбулася у травні у межах позаконкурсної програми цьогорічного Каннського кінофестивалю, а українська – у межах Одеського кінофестивалю у липні.
Нагадаємо, спеціально для Леді.ТСН.ua режисери фільму – Матьє Делапорт і Олександр де Ла Пательєр розповіли нам у коментарі, як вони створювали унікальні інтер'єри для стрічки.
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