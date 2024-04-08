Зірки на прем'єрі "Материнського інстинкту": Ілона Гвоздьова – у кокетливій сукні, Монро – у вбранні кольору хакі

У кінотеатрі Сінема Сіті (ТРЦ Ocean Plaza) відбувся допрем'єрний показ психологічного трилера "Материнський інстинкт", у якому головні ролі зіграли Енн Гетевей і Джессіка Честейн.

На івенті побували Ілона Гвоздьова, Монро, В'ячеслав Соломка, Саня Димов, Олімпія Вайтмусташ та інші.

Ілона Гвоздьова зявилася на заході у кокетливій сукні міді пастельних відтінків і світло-бежевих замшевих чоботах на шпильках. На плечі вона накинула шовкову хустку з принтом, а талію підкреслила коричневим широким поясом. Танцівниця зробила укладання з локонами і макіяж смокі-айс.

Ілона Гвоздьова

Монро позувала у вбранні кольору хакі і бежевій футболці з написом. У неї була зачіска з локонами і мейкап із акцентом на очах. На плечі у неї висіла чорна сумка на срібному ланцюжку.

Монро

Гості прем'єри

Про фільм:

Це англомовна адаптація світового бестселера бельгійської письменниці Барбари Абел. Сценарій стрічки вперше представили на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Постановником став Бенуа Деломме, для якого трилер став режисерським дебютом.

Еліс (Джессіка Честейн) і Селін (Енн Гетевей) мають щасливі сім'ї і міцну сусідську дружбу. Але все це руйнується, коли трапляється нещасний трагічний випадок.

Енн Гетевей зізналася, що ця роль була для неї найскладнішою у її акторській кар'єрі.

"Ця незвичайна деталь поставила мене віч-на-віч зі своїм гіршим страхом, який їй довелося подолати, щоб прийняти цю роль. Через страх я мало не відмовилася від участі у фільмі, тому що не знала, чи я зможу подолати власні материнські інстинкти та виконати свої акторські задачі", – сказала Енн.

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