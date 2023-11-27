Зірки на прем'єрі мультфільму: Олена Філонова у кроптопі з пікантим декольте, учасниця "Холостяка-11" – у білому пальті

У Києві відбувся прем'єрний показ сімейного мультфільму від Disney – "Бажання", яке відвідали селебріті. Серед них: Олена Філонова, учасниця "Холостяка-11" Розалі Номбре, Анатолій Анатоліч із дружиною Юлою та їхніми дітьми, Максим Гордєєв, В'ячеслав Соломка та інші.

Максим Гордєєв і Олена Філонова

Розалі Номбре

В'ячеслав Соломка

Максим Гордєєв

Гості прем'єри

Найяскравіший образ обрала Олена Філонова. На ній були помаранчеві штани, такого самого кольору кроптоп на блискавці і з пікантним декольте та знімні рукава.

Олена Філонова

Розалі Номбре була одягнена у біле стьобане пальто, чорний топ із мереживом та чорні джинси.

Розалі Номбре

Юла обрала для свого виходу чорний пуловер і золотисті обтислі штани.

Анатолій Анатоліч і Юла

Про мультфільм

Режисерами анімаційного фільму виступили Кріс Бак і Фон Верасунторн. А зіграли у ньому – Кріс Пайн, Алан Тудик, Аріана Дебос та інші.

Це історія про кмітливу дівчину-ідеалістку, яка загадала настільки сильне бажання, що на нього відгукнулася космічна сила – маленька кулька безмежної енергії. Щоб врятувати свій народ, вони протистоять лихому королю. Адже, коли воля однієї сміливої людини поєднується з магією, відбуваються дивовижні речі.

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