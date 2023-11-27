Зірки на прем'єрі мультфільму: Олена Філонова у кроптопі з пікантим декольте, учасниця "Холостяка-11" – у білому пальті

Мультфільм присвячений сторіччю існування студії Disney.
У Києві відбувся прем'єрний показ сімейного мультфільму від Disney – "Бажання", яке відвідали селебріті. Серед них: Олена Філонова, учасниця "Холостяка-11" Розалі Номбре, Анатолій Анатоліч із дружиною Юлою та їхніми дітьми, Максим Гордєєв, В'ячеслав Соломка та інші.
Найяскравіший образ обрала Олена Філонова. На ній були помаранчеві штани, такого самого кольору кроптоп на блискавці і з пікантним декольте та знімні рукава.
Розалі Номбре була одягнена у біле стьобане пальто, чорний топ із мереживом та чорні джинси.
Юла обрала для свого виходу чорний пуловер і золотисті обтислі штани.
Про мультфільм
Режисерами анімаційного фільму виступили Кріс Бак і Фон Верасунторн. А зіграли у ньому – Кріс Пайн, Алан Тудик, Аріана Дебос та інші.
Це історія про кмітливу дівчину-ідеалістку, яка загадала настільки сильне бажання, що на нього відгукнулася космічна сила – маленька кулька безмежної енергії. Щоб врятувати свій народ, вони протистоять лихому королю. Адже, коли воля однієї сміливої людини поєднується з магією, відбуваються дивовижні речі.
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