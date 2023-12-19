Зірки на прем'єрі мультфільму: Валентина Хамайко у в'язаному кардигані, вагітна Лілія Ребрик – у бежевій сукні

Зіркові гості прийшли на захід зі своїми родинами.
Нещодавно у кінотеатрі "Оскар" відбулася прем’єра сімейної анімаційної пригоди "Переліт". Захід відвідали зірки українського дубляжу зі своїми сім'ями: Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом і дітьми, Лілія Ребрик із чоловіком Андрієм Диким і дітьми, Нікіта Добринін із сином Левом.
Валентина Хамайко обрала для своєї появи білий вязаний кардиган із ґудзиками у вигляді сердечок і чорні штани-кльош.
Лілія Ребрик підкреслила вагітний живіт бежевою довгою сукнею в рубчик.
А Нікіта Добринін одягнув сірий светр і чорні джинси.
На прем'єрі також побували Григорій Решетник із родиною, Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська, Наталка Денисенко та інші.
В український прокат "Переліт" виходить 21 грудня.
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