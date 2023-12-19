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Зірки на прем'єрі мультфільму: Валентина Хамайко у в'язаному кардигані, вагітна Лілія Ребрик – у бежевій сукні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
372
Час на прочитання
1 хв
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Зірки на прем'єрі мультфільму: Валентина Хамайко у в'язаному кардигані, вагітна Лілія Ребрик – у бежевій сукні

Лілія Ребрик із родиною

Зіркові гості прийшли на захід зі своїми родинами.

Нещодавно у кінотеатрі "Оскар" відбулася прем’єра сімейної анімаційної пригоди "Переліт". Захід відвідали зірки українського дубляжу зі своїми сім'ями: Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом і дітьми, Лілія Ребрик із чоловіком Андрієм Диким і дітьми, Нікіта Добринін із сином Левом.

Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом і дітьми / ©
Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом і дітьми
Лілія Ребрик із чоловіком Андрієм Диким і дітьми / ©
Лілія Ребрик із чоловіком Андрієм Диким і дітьми
Нікіта Добринін із сином Левом / ©
Нікіта Добринін із сином Левом

Валентина Хамайко обрала для своєї появи білий вязаний кардиган із ґудзиками у вигляді сердечок і чорні штани-кльош.

Валентина Хамайко з родиною / ©
Валентина Хамайко з родиною

Лілія Ребрик підкреслила вагітний живіт бежевою довгою сукнею в рубчик.

Лілія Ребрик із родиною / ©
Лілія Ребрик із родиною

А Нікіта Добринін одягнув сірий светр і чорні джинси.

Нікіта Добринін із сином Левом / ©
Нікіта Добринін із сином Левом

На прем'єрі також побували Григорій Решетник із родиною, Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська, Наталка Денисенко та інші.

Григорій Решетник із родиною / ©
Григорій Решетник із родиною
Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська з дітьми / ©
Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська з дітьми
©

В український прокат "Переліт" виходить 21 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
372
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