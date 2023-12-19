Зірки на прем'єрі мультфільму: Валентина Хамайко у в'язаному кардигані, вагітна Лілія Ребрик – у бежевій сукні

Зіркові гості прийшли на захід зі своїми родинами.

Нещодавно у кінотеатрі "Оскар" відбулася прем’єра сімейної анімаційної пригоди "Переліт". Захід відвідали зірки українського дубляжу зі своїми сім'ями: Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом і дітьми, Лілія Ребрик із чоловіком Андрієм Диким і дітьми, Нікіта Добринін із сином Левом.

Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом і дітьми

Лілія Ребрик із чоловіком Андрієм Диким і дітьми

Нікіта Добринін із сином Левом

Валентина Хамайко обрала для своєї появи білий вязаний кардиган із ґудзиками у вигляді сердечок і чорні штани-кльош.

Валентина Хамайко з родиною

Лілія Ребрик підкреслила вагітний живіт бежевою довгою сукнею в рубчик.

Лілія Ребрик із родиною

А Нікіта Добринін одягнув сірий светр і чорні джинси.

Нікіта Добринін із сином Левом

На прем'єрі також побували Григорій Решетник із родиною, Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська, Наталка Денисенко та інші.

Григорій Решетник із родиною

Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська з дітьми

В український прокат "Переліт" виходить 21 грудня.

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