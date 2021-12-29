Зірки на прем'єрі: Полякова у сукні з сексуальним декольте, DZIDZIO у жилеті із золотими ґудзиками

Зірковий дует презентував різдвяну комедію "Зірки за обміном", у якому зіграв головні ролі.
Учора, 28 грудня, у кінотеатрі Оскар (ТРЦ Gulliver) відбулася прем'єра різдвяного сімейного фільму "Зірки за обміном", в якому головні роди зіграли Оля Полякова та Михайло Хома (DZIDZIO). Полякова виступив також продюсером картини.
Співачка постала у гарному образі, в якому вона була схожа на справжню принцесу. На Олі була світла сукня міді з принтом, пишною спідницею та сексуальним декольте, яку вона доповнила золотистим болеро. Талію Полякова підкреслила золотим поясом. Вбрання зірка скомбінувала із золотистими босоніжками на високій платформі та підборах.
Аутфіт артистка доповнила гарним укладанням з локонами, макіяжем із чорними стрілками та рожевою помадою, а також елегантними золотими сережками.
А на перегляді фільму Полякова з'явилася у сірому костюмі з логотипом Givenchy.
DZIDZIO мав вигляд справжнього джентльмена. На ньому була світла картата сорочка, картатий жилет із золотими ґудзиками, штани з принтом "клітинка" і чорні туфлі з металевими деталями.
На заході також побували продюсери – Єгор Олесов та Михайло Ясинський.
Оля та DZIDZIO зробили для гостей прем'єри музичний подарунок – вони виконали офіційний саундтрек комедії "Щасливі люди".
Івент відвідало багато знаменитостей: TVORCHI, Аліна Гросу, MELOVIN, NiNO, Art Demur, актори Наталія Сумська, Володимир Горянський, Дмитро Вівчарюк, Наталія Бабенко, Олексій Тритенко, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Сергій Либа, блогери та телеведучі Володимир Остапчук, Міла Кузнєцова, Геннадій Вітер, Макс Єжов, Олег Машуковський.
Презентацію відвідали також кінопродюсерка та директорка компанії DZIDZIOFILM Діана Юраш, уповноважений посол України у Ватикані Андрій Юраш, продюсер DZIDZIO та DZIDZIOFILM Анатолій Безух із дружиною Надією.
"Хороша сімейна комедія про сімейні цінності, про ревнощі, про велике бажання бути першим, найкращим і про моменти, які ми втрачаємо в гонитві за успіхом, забуваючи про просте життя, яке може зробити всіх нас щасливими", — сказала Полякова.
"Нарешті відбувся допрем'єрний показ сімейної комедії "Зірки за обміном", на яку ми чекали 2 роки! Це щире, справжнє, а головне, українське кіно, яке має нагадати всім людям про важливі цінності, про те, що ми повинні бути щасливими людьми, що варто помічати радість у простоті! Огляньтеся навколо і пам'ятайте, що поряд з вами є рідні та близькі люди! Запрошуємо всіх у кінотеатри з 1 січня на перегляд "Зірки за обміном", — додав DZIDZIO.
Підтримати Полякову прийшли її чоловік та доньки – Маша та Аліса.
Українська комедія "Зірки за обміном" вже у всіх кінотеатрах країни.
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