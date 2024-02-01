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Зірки на прем'єрі шпигунської комедії "Арґайл": Ілона Гвоздьова у картатому жакеті, Амадор Лопес – у піджаку з колосками

Зірки на прем'єрі шпигунської комедії "Арґайл": Ілона Гвоздьова у картатому жакеті, Амадор Лопес – у піджаку з колосками

Зірки на прем'єрі шпигунської комедії "Арґайл": Ілона Гвоздьова у картатому жакеті, Амадор Лопес – у піджаку з колосками

Ілона Гвоздьова

Фільм вже показують в українських кінотеатрах.

У кінотеатрі "Оскар" в ТРЦ Gulliver відбувся прем’єрний показ шпигунської комедії "Арґайл", режисером якої є чоловік супермоделі 90-х Клаудії Шиффер – Меттью Вон.

Захід відвідали селебріті та блогери: Ілона Гвоздьова, Амадор Лопес, Олексій Суровцев, Юла та Анатолій Анатоліч, Оксана Гутцайт, Анна Малиновська, Назар Грабар, Марина Александрова (СКАЖЕНА), Макс Гордєєв, В'ячеслав Соломка, Євген Єрьомін та інші.

Ілона Гвоздьова / ©
Ілона Гвоздьова
Ольга Женевська та Амадор Лопес / ©
Ольга Женевська та Амадор Лопес
Олексій Суровцев / ©
Олексій Суровцев
Анатолій Анатоліч / ©
Анатолій Анатоліч
Юла / ©
Юла
Євген Єрьомін, Ілона Гвоздьова, Ольга Женевська, Анна Малиновська, Марина Гайовач / ©
Євген Єрьомін, Ілона Гвоздьова, Ольга Женевська, Анна Малиновська, Марина Гайовач
Оксана Гутцайт / ©
Оксана Гутцайт
Назар Грабар / ©
Назар Грабар
Марина Александрова (СКАЖЕНА) / ©
Марина Александрова (СКАЖЕНА)
Макс Гордєєв / ©
Макс Гордєєв
В'ячеслав Соломка та Амадор Лопес / ©
В'ячеслав Соломка та Амадор Лопес
Євген Єрьомін / ©
Євген Єрьомін

На фотозоні прем'єри також був представлений яскравий спеціальний рюкзак у знаковий для стрічки принт для переносу тварин із віконцем для голови. Саме у такому рюкзаку головна героїня фільму Еллі Конвей носила свого кота, якого зіграв кіт Клаудії Шиффер на ім'я Чіп.

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Гості прем'єри / ©
Гості прем'єри

Про фільм:

Відома авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей любить проводити час вдома за комп’ютером разом зі своїм домашнім улюбленцем – котом Алфі. Але все змінюється, коли сюжети вигаданих творів Конвей, головний герой в яких – секретний агент Арґайл і його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації. На письменницю чекають небезпечні пригоди.

Відсьогодні фільм "Арґайл" в українському прокаті.

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