Зірки на прем'єрі шпигунської комедії "Арґайл": Ілона Гвоздьова у картатому жакеті, Амадор Лопес – у піджаку з колосками

У кінотеатрі "Оскар" в ТРЦ Gulliver відбувся прем’єрний показ шпигунської комедії "Арґайл", режисером якої є чоловік супермоделі 90-х Клаудії Шиффер – Меттью Вон.

Захід відвідали селебріті та блогери: Ілона Гвоздьова, Амадор Лопес, Олексій Суровцев, Юла та Анатолій Анатоліч, Оксана Гутцайт, Анна Малиновська, Назар Грабар, Марина Александрова (СКАЖЕНА), Макс Гордєєв, В'ячеслав Соломка, Євген Єрьомін та інші.

Ілона Гвоздьова

Ольга Женевська та Амадор Лопес

Олексій Суровцев

Анатолій Анатоліч

Юла

Євген Єрьомін, Ілона Гвоздьова, Ольга Женевська, Анна Малиновська, Марина Гайовач

Оксана Гутцайт

Назар Грабар

Марина Александрова (СКАЖЕНА)

Макс Гордєєв

В'ячеслав Соломка та Амадор Лопес

Євген Єрьомін

На фотозоні прем'єри також був представлений яскравий спеціальний рюкзак у знаковий для стрічки принт для переносу тварин із віконцем для голови. Саме у такому рюкзаку головна героїня фільму Еллі Конвей носила свого кота, якого зіграв кіт Клаудії Шиффер на ім'я Чіп.

Гості прем'єри

Про фільм:

Відома авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей любить проводити час вдома за комп’ютером разом зі своїм домашнім улюбленцем – котом Алфі. Але все змінюється, коли сюжети вигаданих творів Конвей, головний герой в яких – секретний агент Арґайл і його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації. На письменницю чекають небезпечні пригоди.

Відсьогодні фільм "Арґайл" в українському прокаті.

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