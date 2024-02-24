Зірки на прем'єрі сімейного фільму: Лєра Мандзюк у жакеті з принтом "гусяча лапка", Олена Філонова – у ботфортах

Зіркові красуні продемонстрували стильні луки на івенті.
У Києві відбувся прем'єрний показ сімейної комедії "Кіт & Пес: Шалені пригоди".
На заході побувала інфлюенсерка Олена Філонова і стендап-комікеса Лєра Мандзюк, яка озвучила головну героїню фільму – зірку соцмережі кішку Діву. До речі, для Лєри цей дубляж став дебютом.
Лєра постала на івенті в елегантному луку. На ній був чорний топ на блискавці, чорна спідниця міді А-силуету і вкорочений червоний жакет із синьо-чорним принтом "гусяча лапка".
Вбрання Мандзюк скомбінувала з капроновими чорними колготами і оксамитовими червоними ботильйонами. Акуратне укладання і макіяж із червоною помадою завершили аутфіт стендап-комікеси.
Олена продемонструвала на заході стильний образ total black. На ній був жакет із одним ґудзиком, топ із сексуальним декольте, лосини і ботфорти на високій платформі і підборах.
Аутфіт Філонова доповнила укладання з локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді, чокером із бантиком і чорною сумкою з ланцюжком.
Про фільм:
Кіт і собака вибираються з кліток і тікають від своїх господарів в аеропорту. Щоб знайти своїх домашній улюбленців, власникам тварин потрібно пройти довгий шлях із пригодами. Чи зможуть господарі обʼєднати зусилля у пошуках своїх тваринок?
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