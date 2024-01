Зірки на прем'єрі українського фільму: Катерина Сільченко, Анжеліка Рудницька, Дар’я Трегубова та інші

У Будинку кіно відбулася прем’єра українського фільму "Як там Катя?", яку відвідали знаменитості і знімальна команда.

На заході були: головна зірка стрічки – Анастасія Карпенко, режисерка фільму Крістіна Тинькевич, продюсерка Ольга Матат, акторки Олеся Жураківська, Ірина Кудашова, Даша Плахтій, Римма Зюбіна, Дар’я Трегубова, Леся Самаєва, Наталя Кудряшова, актори Андрій Лідаговський, В’ячеслав Бабенков, Михайло Дзюба, Юрій Дяк, Роман Луцький, Роман Мацюта, Олександр Яцентюк, режисерки Марися Нікітюк, Олеся Моргунець-Ісаєнко, Єва Стрельнікова, продюсери Євген Гончаренко, Андрій Халпахчі, Олекса Гладушевський, Ігор Савиченко, Анастасія Пугач, телеведучий та продюсер Олексій Гончаренко, фітнес-тренерка Марина Боржемська, дизайнерки Катерина Сільченко, Аліна Качуровська, гурти “Брати Гадюкіни”, Фranko, співак Міша Панчишин, співачки Анжеліка Рудницька і Ne Та, модель Олімпія Вайтмусташ та інші.

Фото Анастасія Телікова

Фото Анастасія Телікова

Фото Анастасія Телікова

Фото Олександр Сахненко

Фото Анастасія Телікова

Фото Анастасія Телікова

Фото Анастасія Телікова

Фото Анастасія Телікова

Фото Анастасія Телікова

Фото Анастасія Телікова

Фото Анастасія Телікова

Фото Анастасія Телікова

Фото Анастасія Телікова

Перед показом гурт Tember Blanche зааспівав свою композицію "Хованки", яка стала головним саундтреком до фільму.

Гурт Tember Blanche/Фото Анастасія Телікова

Гості заходу мали можливість задонатити на підтримку членів знімальної групи стрічки, які нині захищають нас на передовій.

Світова прем’єра дебютного повнометражного фільму "Як там Катя?" відбулася у 2022 році на 75-му кінофестивалі у Локарно у конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente. Стрічка отримала дві нагороди фестивалю: спеціальний приз журі Ciné+ і приз за найкращу акторську гру для Анастасії Карпенко.

Стрічку "Як там Катя?" побачили глядачі понад 30 кінофестивалів по всьому світу. Вона була представлена у конкурсних програмах на Міжнародному кінофестивалю у Салоніках (Thessaloniki International Film Festival), Фестивалі європейського кіно в Севільї (Seville European Film Festival), Стокгольмському міжнародному кінофестивалі (Stockholm International Film Festival) та інших.

Фото Анастасія Телікова

Фільм отримав приз кінокритиків на фестивалі CinEast у Люксембурзі, нагороду на фестивалі Around The World in 14 Films у Берліні, головний приз у секції національного конкурсу повнометражних фільмів фестивалю "Молодість" і нагороду "Скіфський олень". Картина створена за підтримки Державного агентства з питань кіно України.

Фільм "Як там Катя?" вже в українському прокаті.

