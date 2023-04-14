Зірки на прем'єрі українського фільму: Ксенія Мішина у кроптопі, Даніель Салем - у штанях кольору хакі

В український прокат вийшла стрічка-історія про братів-близнюків із Лубен – "Люксембург, Люксембург".
У Києві відбувся прем'єрний показ фільму режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Головні ролі уу стрічці виконали учасники гурту "Курган і Agregat" - Аміл і Раміл Насірови.
Захід відвідали знаменитості, серед яких: Ксенія Мішина, Олена Лавренюк, Даніель Салем, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Тритенко, Олег "Фагот" Михайлюта, Женя Галич, Юрій Горбунов, Катерина Павленко, Монро, Андрій Бєдняков, Анатолій Анатоліч та інші.
"Люксембург, Люксембург" – це фільм про нас з вами, звичайних людей, життя яких сповнене як сумними, так і смішними моментами", - сказав про фільм режисер Антоніо Лукіч.
Після показу глядачів чекала зустріч із командою фільму, під час якої всі охочі могли поділитися своїми враженнями від стрічки та розпитати у її творців про все найцікавіше зі зйомок. Зустріч пройшла з аншлагом – у великому залі ледь вистачило місць для всіх охочих поспілкуватися з режисером та акторами.
Після перегляду команда фільму відповідала на запитання глядачів. Антоніо Лукіч пригадав, як запропонував братам Насіровим знятися у стрічці. Він написав їм повідомлення, яке ті довгий час не читали.
Аміл розповів, як на зніманнях йому довелося доїти козу, але ця сцена у фінальний монтаж не потрапила. А Раміл запропонував усім, хто хоче поділитися своїми враженнями від фільму, зробити це у вигляді донатів на потреби ЗСУ, завдяки яким фільм можуть дивитися глядачі.
Зараз команда фільму "Люксембург, Люксембург" перебуває у всеукраїнському турі, під час якого відбуваються спецпокази стрічки і зустрічі із творцями у різних містах: Лубнах (де знімався фільм), Полтаві, Харкові, Одесі, Кам’янці-Подільському, Чернівцях, Івано-Франківську, Львові та Ужгороді.
Знімання стрічки завершились ще у 2021 році. За три дні до початку повномасштабного вторгнення Аміл та Раміл вперше подивились фільм, в якому знімались, а саме – його чорновий монтаж. Фіналізовували фільм вже після 24 лютого в умовах повітряних тривог і блекаутів. Втім, це не завадило міжнародній прем’єрі фільму, яка відбулась на 79-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі у програмі "Горизонти".
У травні минулого року "Люксембург, Люксембург" став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів "proMOTION", започаткованої Українським інститутом.
Читайте також: