Зірки на прем'єрі українського фільму: Ксенія Мішина у кроптопі, Даніель Салем - у штанях кольору хакі

У Києві відбувся прем'єрний показ фільму режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Головні ролі уу стрічці виконали учасники гурту "Курган і Agregat" - Аміл і Раміл Насірови.

Аміл і Раміл Насірови

Захід відвідали знаменитості, серед яких: Ксенія Мішина, Олена Лавренюк, Даніель Салем, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Тритенко, Олег "Фагот" Михайлюта, Женя Галич, Юрій Горбунов, Катерина Павленко, Монро, Андрій Бєдняков, Анатолій Анатоліч та інші.

Ксенія Мішина

Олена Лавренюк

Юрій Горбунов

Даніель Салем і брати Насірови

Катерина Павленко

Андрій Бєдняков

Монро

Олексій Тритенко і Ахтем Сеітаблаєв

Женя Галич

"Люксембург, Люксембург" – це фільм про нас з вами, звичайних людей, життя яких сповнене як сумними, так і смішними моментами", - сказав про фільм режисер Антоніо Лукіч.

Антоніо Лукіч, Аміл і Раміл Насірови

Після показу глядачів чекала зустріч із командою фільму, під час якої всі охочі могли поділитися своїми враженнями від стрічки та розпитати у її творців про все найцікавіше зі зйомок. Зустріч пройшла з аншлагом – у великому залі ледь вистачило місць для всіх охочих поспілкуватися з режисером та акторами.

Після перегляду команда фільму відповідала на запитання глядачів. Антоніо Лукіч пригадав, як запропонував братам Насіровим знятися у стрічці. Він написав їм повідомлення, яке ті довгий час не читали.

Аміл розповів, як на зніманнях йому довелося доїти козу, але ця сцена у фінальний монтаж не потрапила. А Раміл запропонував усім, хто хоче поділитися своїми враженнями від фільму, зробити це у вигляді донатів на потреби ЗСУ, завдяки яким фільм можуть дивитися глядачі.

Зараз команда фільму "Люксембург, Люксембург" перебуває у всеукраїнському турі, під час якого відбуваються спецпокази стрічки і зустрічі із творцями у різних містах: Лубнах (де знімався фільм), Полтаві, Харкові, Одесі, Кам’янці-Подільському, Чернівцях, Івано-Франківську, Львові та Ужгороді.

Знімання стрічки завершились ще у 2021 році. За три дні до початку повномасштабного вторгнення Аміл та Раміл вперше подивились фільм, в якому знімались, а саме – його чорновий монтаж. Фіналізовували фільм вже після 24 лютого в умовах повітряних тривог і блекаутів. Втім, це не завадило міжнародній прем’єрі фільму, яка відбулась на 79-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі у програмі "Горизонти".

У травні минулого року "Люксембург, Люксембург" став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів "proMOTION", започаткованої Українським інститутом.

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