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Зірки на прем'єрі української комедії: Мішель Андраде в об'ємній куртці, Дар'я Петрожицька у пудровому жакеті

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Зірки на прем'єрі української комедії: Мішель Андраде в об'ємній куртці, Дар'я Петрожицька у пудровому жакеті

Мішель Андраде і Позитив

Знаменитості першими оцінили фільм "Найкращі Вихідні".

Вчора, 1 лютого, у кінотеатрі "Київська Русь" відбулася грандіозна прем’єра української комедії режисера Влада Климчука "Найкращі Вихідні" про пригоди, музику та любов.

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На прем'єрі побували актори фільму: Дар’я Петрожицька, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Олександр Чернявський, Богдан Осадчук, Аліна Чебан, Наталя Бабенко та Тарас Денисюк.  З Німеччини спеціально на подію приїхав також виконавець однієї з головних ролей - Еліас Райхерт (Ганс).

Дар’я Петрожицька / ©
Дар’я Петрожицька
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Івент відвідали і зірки українського шоубізу — літер гурту Антитіла Тарас Тополя, співачка Alyosha, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, соліст гурту O.Torvald Женя Галич, співачка Мішель Андраде, композитор та виконавець Позитив (Олексій Завгородній) та представники кіно- і медіаіндустрії — режисерка Дар'я Трегубова, продюсерка Ірина Костюк, телеведуча Тетяна Литвинова, актори Євген Янович, Артур Логай, акторка Анна Гресь.

Alyosha і Тарас Тополя / ©
Alyosha і Тарас Тополя
Мішель Андраде і Позитив / ©
Мішель Андраде і Позитив
Женя Галич / ©
Женя Галич
Валерій Харчишин / ©
Валерій Харчишин

Були помічені на події також комік і шоумен Олександр Еллерт та продюсер Олексій Гладушевський, які зіграли у фільмі несподівані епізодичні ролі.

Під час фінальних титрів у супроводі офіційного саундтреку "Твій день", який записали alyona alyona, Юлія Саніна (The HARDKISS), Артем Пивоваров та ONUKA для глядачів влаштували справжній перформанс: у залі з’явилася зірка комедії — німецький актор Йорг Берхтольд, який зіграв у фільмі рокзірку Пітера Похера. Він продефілював під гучні оплески верхи на коні, майже повторивши таким чином фінальну сцену фільму.

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Йорг Берхтольд / ©
Йорг Берхтольд

Наприкінці глядачів привітали режисер Влад Климчук, продюсери Анна Єлісєєва та Дмитро Сидоренко, сценаристка та креативна продюсерка Анастасія Лодкіна, а також уся творча команда фільму.

"Я щойно подивився комедію "Найкращі Вихідні". Мені зайшло. Як правило, я дуже скептично налаштований до українських фільмів, але тут вийшло класно. І для всіх людей, які відвідували фестиваль, і для тих, хто любить тусити — варто сходити. Реально класний, емоційний фільм", — Женя Галич.

"Ми дуже радимо сходити на цей фільм: посміятися, місцями навіть дуже сильно, місцями здивуватися дуже дивному сюжету, який все одно в кінці показує нам, що життя розставляє все на свої місця і любов перемагає", — Тарас Тополя.

"Я знаю Влада, він зняв зі мною аж один фільм — про що я особисто шкодую, бо хотілося б більше. Я знаю наскільки він талановитий режисер. Це класне кіно: про любов, про те, що всі ми (люди) любимо, про літо і про мій улюблений Київ. Мені здається, що глядачі в кожному персонажеві знайдуть себе. І це найголовніше! Ми поріднилися з цим фільмом. Упевнений, він порве всю Україну", — Позитив (Олексій Завгородній).

"Найкращі Вихідні" чекають — у всіх кінотеатрах України відсьогодні, 2 лютого.

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