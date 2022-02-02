Зірки на прем'єрі української комедії: Мішель Андраде в об'ємній куртці, Дар'я Петрожицька у пудровому жакеті

Знаменитості першими оцінили фільм "Найкращі Вихідні".

Вчора, 1 лютого, у кінотеатрі "Київська Русь" відбулася грандіозна прем’єра української комедії режисера Влада Климчука "Найкращі Вихідні" про пригоди, музику та любов.

На прем'єрі побували актори фільму: Дар’я Петрожицька, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Олександр Чернявський, Богдан Осадчук, Аліна Чебан, Наталя Бабенко та Тарас Денисюк. З Німеччини спеціально на подію приїхав також виконавець однієї з головних ролей - Еліас Райхерт (Ганс).

Дар’я Петрожицька

Івент відвідали і зірки українського шоубізу — літер гурту Антитіла Тарас Тополя, співачка Alyosha, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, соліст гурту O.Torvald Женя Галич, співачка Мішель Андраде, композитор та виконавець Позитив (Олексій Завгородній) та представники кіно- і медіаіндустрії — режисерка Дар'я Трегубова, продюсерка Ірина Костюк, телеведуча Тетяна Литвинова, актори Євген Янович, Артур Логай, акторка Анна Гресь.

Alyosha і Тарас Тополя

Мішель Андраде і Позитив

Женя Галич

Валерій Харчишин

Були помічені на події також комік і шоумен Олександр Еллерт та продюсер Олексій Гладушевський, які зіграли у фільмі несподівані епізодичні ролі.

Під час фінальних титрів у супроводі офіційного саундтреку "Твій день", який записали alyona alyona, Юлія Саніна (The HARDKISS), Артем Пивоваров та ONUKA для глядачів влаштували справжній перформанс: у залі з’явилася зірка комедії — німецький актор Йорг Берхтольд, який зіграв у фільмі рокзірку Пітера Похера. Він продефілював під гучні оплески верхи на коні, майже повторивши таким чином фінальну сцену фільму.

Йорг Берхтольд

Наприкінці глядачів привітали режисер Влад Климчук, продюсери Анна Єлісєєва та Дмитро Сидоренко, сценаристка та креативна продюсерка Анастасія Лодкіна, а також уся творча команда фільму.

"Я щойно подивився комедію "Найкращі Вихідні". Мені зайшло. Як правило, я дуже скептично налаштований до українських фільмів, але тут вийшло класно. І для всіх людей, які відвідували фестиваль, і для тих, хто любить тусити — варто сходити. Реально класний, емоційний фільм", — Женя Галич.

"Ми дуже радимо сходити на цей фільм: посміятися, місцями навіть дуже сильно, місцями здивуватися дуже дивному сюжету, який все одно в кінці показує нам, що життя розставляє все на свої місця і любов перемагає", — Тарас Тополя.

"Я знаю Влада, він зняв зі мною аж один фільм — про що я особисто шкодую, бо хотілося б більше. Я знаю наскільки він талановитий режисер. Це класне кіно: про любов, про те, що всі ми (люди) любимо, про літо і про мій улюблений Київ. Мені здається, що глядачі в кожному персонажеві знайдуть себе. І це найголовніше! Ми поріднилися з цим фільмом. Упевнений, він порве всю Україну", — Позитив (Олексій Завгородній).

"Найкращі Вихідні" чекають — у всіх кінотеатрах України відсьогодні, 2 лютого.