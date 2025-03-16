Зірки на прем'єрі комедії: Наталка Денисенко у сукні з вирізом на животі, Тетяна Малкова – без бюстгальтера

У Києві, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver), відбувся прем'єрний показ української романтичної комедії "Відпустка наосліп".

На івенті побували виконавці головних ролей – актор і військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем, акторка Тетяна Малкова, співачка, саундпродюсерка та композиторка фільму Jerry Heil, співачка і телеведуча Lida Lee, яка зіграла дебютну роль у стрічці та акторка Олена Олар.

Lida Lee і Даніель Салем

Зірки фільму та гості

Даніель Салем і Тетяна Малкова

Jerry Heil

Даніель Салем

Захід відвідали також зіркові гості: Ахтем Сеїтаблаєв, Олена Кравець з донькою, POSITIFF з дружиною Юлією Сахневич, Олег Скрипка, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Ірина Кудашова, Дар'я Трегубова, Тарас Цимбалюк, Олексій Комаровський, Ілона Гвоздьова, Діана Глостер, Олексій Донцов, OSTROVSKYI та інші.

Ахтем Сеїтаблаєв

Олена Кравець з донькою

Ірина Кудашова, Олексій Комаровський, Наталка Денисенко

Олег Скрипка

POSITIFF з дружиною Юлією Сахневич

Наталка Денисенко та Антоніна Хижняк

Дар'я Трегубова

Ілона Гвоздьова

Тарас Цимбалюк

Олексій Донцов

Олексій Комаровський

А презентувала фільм "Відпустка наосліп" його продюсерська команда: креативний продюсер Семен Горов, генеральні продюсери Андрій Ногін і Олексій Лимаренко, асоціативний продюсер Артем Колюбаєв, авторка сценарію Юлія Салімовська.

Команда фільму

Команда фільму

Фільм, створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, став дебютною режисерською роботою Валерії Фадєєвої. Офіційний саундтрек стрічки – "Вимолив" від Jerry Heil, MONATIK і Євгена Хмари.

Валерія Фадєєва і Семен Горов

Найпікантніші луки на заході продемонстрували Наталка Денисенко і Тетяна Малкова.

Наталка позувала перед фотографом у білій обтислій сукні з рюшами і вирізом на животі, яку скомбінувала з білими гостроносими туфлями на шпильках. Акторка зробила укладання з локонами, макіяж із глянцевим блиском на губах і прикрасила шию золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді серця.

Наталка Денисенко

Тетяна постала у чорному жилеті з глибоким вирізом, який одягла на голе тіло, чорних лосинах і чорних лакованих туфлях на шпильках. Аутфіт вона доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, ніжним макіяжем і блискучим намистом на шиї.

Валерія Фадєєва і Тетяна Малкова

Фільм "Відпустка наосліп" у національному прокаті.

Читайте також: