Зірки на прем'єрі комедії: Наталка Денисенко у сукні з вирізом на животі, Тетяна Малкова – без бюстгальтера

Акторки у пікантних образах з'явилися на кіноподії.
У Києві, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver), відбувся прем'єрний показ української романтичної комедії "Відпустка наосліп".
На івенті побували виконавці головних ролей – актор і військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем, акторка Тетяна Малкова, співачка, саундпродюсерка та композиторка фільму Jerry Heil, співачка і телеведуча Lida Lee, яка зіграла дебютну роль у стрічці та акторка Олена Олар.
Захід відвідали також зіркові гості: Ахтем Сеїтаблаєв, Олена Кравець з донькою, POSITIFF з дружиною Юлією Сахневич, Олег Скрипка, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Ірина Кудашова, Дар'я Трегубова, Тарас Цимбалюк, Олексій Комаровський, Ілона Гвоздьова, Діана Глостер, Олексій Донцов, OSTROVSKYI та інші.
А презентувала фільм "Відпустка наосліп" його продюсерська команда: креативний продюсер Семен Горов, генеральні продюсери Андрій Ногін і Олексій Лимаренко, асоціативний продюсер Артем Колюбаєв, авторка сценарію Юлія Салімовська.
Фільм, створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, став дебютною режисерською роботою Валерії Фадєєвої. Офіційний саундтрек стрічки – "Вимолив" від Jerry Heil, MONATIK і Євгена Хмари.
Найпікантніші луки на заході продемонстрували Наталка Денисенко і Тетяна Малкова.
Наталка позувала перед фотографом у білій обтислій сукні з рюшами і вирізом на животі, яку скомбінувала з білими гостроносими туфлями на шпильках. Акторка зробила укладання з локонами, макіяж із глянцевим блиском на губах і прикрасила шию золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді серця.
Тетяна постала у чорному жилеті з глибоким вирізом, який одягла на голе тіло, чорних лосинах і чорних лакованих туфлях на шпильках. Аутфіт вона доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, ніжним макіяжем і блискучим намистом на шиї.
Фільм "Відпустка наосліп" у національному прокаті.
Читайте також:
- Зірки на прем'єрі фільму "Конотопська відьма": Злата Огнєвіч у вбранні з розрізом, Оля Цибульська – в сукні-вишиванці
- Без білизни: смілива Наталка Денисенко в "голій" сукні сяяла на прем'єрі фільму "Коли ти вийдеш заміж?"
- "Викликом стала сцена, в якій я вперше оголила груди": Наталка Денисенко розповіла про знімання комедії "Коли ти вийдеш заміж"