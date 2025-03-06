Зірки на прем'єрі української комедії: Ольга Сумська у короткій сукні, Надя Дорофєєва – у білому пальті

Українські зірки відвідали прем'єру романтичної комедії "Песики", яка відбулася у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver). На івенті побували: артисти Надя Дорофєєва, Злата Огнєвіч, Michelle Andrade, ROXOLANA, Маша Кондратенко, MELOVIN, Ostrovskyi, Вова Борисенко, акторка Анна Саліванчук, телеведуча та акторка Даша Трегубова, дизайнерка Катя Сільченко, ведучий Олександр Педан, ресторатор Міша Кацурін, комік Даніл Повар та інші.

Леся Нікітюк і MELOVIN

ROXOLANA та Мушег Циронян

Даша Трегубова

Катя Сільченко

Вова Борисенко

Даніл Повар

На прем'єрі також була знімальна команда та актори стрічки: режисер комедії Олексій Єсаков, продюсерка Анна Єлісєєва, головна героїня фільму Леся Нікітюк, актори – Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Кирило Ганін, Артемій Єгоров та інші.

Команда стрічки

Альона Тимошенко та Карлос Соареш (актор фільму)

Тарас Цимбалюк, Олексій Вертинський, Артемій Єгоров

Артур Логай

Ольга Сумська та Артемій Єгоров

Олександр Педан, Леся Нікітюк та Тарас Цимбалюк

Ольга Сумська, Олексй Єсаков, Анна Єлісєєва, Леся Нікітюк, Артур Логай,

Розглянемо стильні луки зіркових красунь на заході.

Ольга Сумська з'явилася перед фотографами у гарному образі total black. На ній була мінісукня, жакет оверсайз і ботфорти на платформах. До лацкану жакета акторка прикріпила брошку у вигляді ляльки-мотанки у розкішному вінку. Вбрання акторка скомбінувала з клатчем, інкрустованим камінням.

Леся Нікітюк і Ольга Сумська

Надя Дорофєєва обрала для своєї появи стильне біле пальто з гострим коміром і клапанами для кишень. Талію вона підкреслила таким самим білим ремінцем.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва

Злата Огнєвіч постала у шкіряному вбранні вишневого відтінку, яке складалося зі стильної куртки з об'ємними рукавами і поясом та спідниці максі. Образ співачка доповнила лакованими вишневими туфлями.

Злата Огнєвіч

Анна Саліванчук продемонструвала грайливий лук у білій мінісукні з мереживним ліфом і рюшами на подолі. Зверху акторка одягла джинсову куртку, яку доповнила білим поясом із золотою фурнітурою. Взута вона була у джинсові чоботи на підборах-чарках. У руці вона тримала світло-блакитну сумку з монограмою бренду Louis Vuitton.

Анна Саліванчук

Наталка Денисенко позувала у пухнастій білій мінісукні і такій самій шубці, які вона скомбінувала з білими ботфортами на шпильках і білою сумочкою.

Наталка Денисенко

Michelle Andrade була одягнена в об'ємну темно-бежеву екошубу, чорний топ із драпуванням і широкі сірі джинси. Аутфіт вона доповнила чорним гостроносими туфлями та акцентною червоною сумкою.

Michelle Andrade

Про фільм:

"Песики" – це романтична комедія від FILM.UA Group, створена за підтримки Нового каналу. У центрі сюжету – холостячка Яну, яка через свій непростий характер не може побудувати довготривалі романтичні стосунки. Усе змінюється, коли вона стає жертвою дивного прокляття, яке перетворює її коханців на песиків.

Прокат фільму триває в українських кінотеатрах.

Андрій Чорновол з дружиною

Оксана Гутцайт та Надія Матвєєва

Леся Нікітюк, Олексій Вертинський та Віра Кобзар

Команда фільму "Песики"

Денис Жупник з дружиною

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