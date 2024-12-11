Зірки на прем'єрі української комедії: TAYANNA у пудровому светрі, Мішель Андраде – у кофті на блискавці

Днями у кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра української комедії "Збори ОСББ". На івент завітали співачки – TAYANNA і Michelle Andrade.

TAYANNA позувала перед фотографом у цікавому светрі пудрового відтінку із в'язаними аплікаціями, який вона скомбінувала з джинсами.

TAYANNA

Артистка зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і завершила аутфіт золотими прикрасами.

Michelle Andrade обрала для своєї появи молочну кофту на блискавці з рукавами-кльош і джинси. У неї була зачіска з легкими локонами, на яку вона одягла чорну шапку.

Michelle Andrade

Про фільм:

Напередодні новорічних свят жителі звичайного багатоквартирного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора. Однак сусіди, які місяць не могли узгодити колір фарби для лави, не здатні порозумітися щодо цього питання. Тож старі конфлікти переростають у непримиренне протистояння. Чи зможуть сусіди перебороти чвари й хоча б раз у житті об'єднатися?

Фільм "Збори ОСББ" від 12 грудня вже буде у національному прокаті. Трейлер можна подивитися тут.

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