Зірки на премії MUZVAR AWARDS: alyona alyona у білому вбранні, MELOVIN – у перлинній краватці

У Києві прогриміла українська незалежна премія MUZVAR AWARDS 2024, у межах якої відбувся благодійний зірковий хідник.

На ньому з'явилися українські артисти, інфлюенсери та номінанти премії, серед яких були: alyona alyona, MELOVIN, Соломія Вітвіцька, Тоня Матвієнко, Андрій Кравченко, Женя Галич, Олена Тополя, Vlad Darwin, Мюслі UA та Misha Scorpion, Нікіта Добринін, OKS, EL Кравчук, Геля Зозуля, Анна Саліванчук, Ольга Сумська, Антоніна Хижняк, Анастасія Цимбалару та інші.

alyona alyona/Фото пресслужба

MELOVIN/Фото пресслужба

Тоня Матвієнко/Фото пресслужба

Соломія Вітвіцька/Фото пресслужба

Андрій Кравченко/Фото пресслужба

Олена Тополя і Vlad Darwin/Фото пресслужба

Анна Саліванчук/Фото пресслужба

Женя Галич/Фото пресслужба

EL Кравчук/Фото пресслужба

Мюслі UA та Misha Scorpion/Фото пресслужба

Ольга Сумська/Фото пресслужба

Анастасія Цимбалару та Антоніна Хижняк/Фото пресслужба

Ольга Сумська, Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк/Фото пресслужба

Геля Зозуля/Фото пресслужба

На червону доріжку вийшли також ведучі премії: Тімур Мірошниченко, Катерина Сташко, Володимир Бірюков і Masha Danilova.

Тімур Мірошниченко і Катерина Сташко/Фото пресслужба

Masha Danilova і Володимир Бірюков/Фото пресслужба

Девізом хідника була цитата "Я тут, щоб…". І кожен охочий міг обрати тезу, яка йому відгукувалася. Тож селебріті ще раз закликали всіх донатити, підтримувати українську культуру і не забувати, що в країні триває повномасштабна війна.

"Для нас було важливо об'єднати суспільство. Нагадати завдяки популярним людям, що ми живемо у війні, проте до цього не можна звикати. Потрібно щодня боротися та донатити. Адже тільки у єдності ми сильні", – зазначили організатори премії.

Символ премії MUZVAR AWARDS/Фото пресслужба

До слова, у межах благодійного хідника гості зібрали подарунки для дітей загиблих військових. Наразі збір триває. Організатори планують відправити приблизно 500 подарунків до різних підрозділів. Крім того, триває збір на СУЗІР'Я ДРОНІВ, метою якого є 300 тисяч грн для 241-ї окремої бригади територіальної оборони.

Цього вечора на сцені премії виступили: Phil It; SKYLERR та Нікіта Кісельов; SWOIIA; MÉLOVIN та iSKRa; Андрій Кравченко; Максим Бородін; Мюслі UA та MISHA SCORPION; alyona alyona; Parfeniuk; Тоня Матвієнко, Валентина Ковальська, Руслана Лоцман; Артем Котенко та фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення та машап молодих виконавців під кураторством BUDCHUK: Pan.Mykolai, KLER, MILNYK, Temver Blanche, Ostap Drivko. Завершила свято музики своїм виступом VERKA SERDUCHKA і її бенд.

Імена переможців премії:

New Breath | Найкращі нові імена попмузики: Klavdia Petrivna

New Wave | Найкращі нові імена рокмузики: ДК Енергетик

New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики: Phil it

New View | Найкращі нові імена естради: Геля Зозуля

Songwriter | Найкращий автор: Людмила Бєлоусова – Спробуй купи мене

Soundproducer | Найкращий саунд: Love And Rhythm Production | MONATIK – А що?

VideoCreator | Найкращий автор відеоконтенту: Таню Муіньо | MONATIK – А що?

Come together | Найкраща творча співпраця: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Make some noise | Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України): Національний відбір на Євробачення 2024 | 1+1 Production, Суспільне Мовлення

Not cheap hype | Музична журналістика: Альберт Цукренко

Public Service | Музичний діджитал-спадок: YouTube-проєкт "Як звучить Україна" | Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов

DreamTeam | Найкраща менеджмент-колаборація: Nebo music

Re-singing | Найкращий переспів: OKS – Ніченька

FanPlace | Найактивніший фан-клуб: MÉLOVIN

Move to Reality | Найкраща нова пісня: Krylata – Каміння у кросах

Phil it/Фото пресслужба

ДК Енергетик/Фото пресслужба

Геля Зозуля/Фото пресслужба

Національний відбір на Євробачення 2024 | 1+1 Production, Суспільне Мовлення/Фото пресслужба

Альберт Цукренко/Фото пресслужба

OKS/Фото пресслужба

За внесок у креативну та музичну індустрію спеціальні відзнаки від премії MUZVAR AWARDS 2024 отримало Тріо "Золоті ключі"; музичний критик і журналіст Ігор Панасов і суперзірка VERKA SERDUCHKA.

Тріо "Золоті ключі"/Фото пресслужба

Юліан Новак/Фото пресслужба

Галицька Діва/Фото пресслужба

Андрій Чорновол/Фото пресслужба

Вадим Олійник/Фото пресслужба

Єгор Андрюшин/Фото пресслужба

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