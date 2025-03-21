Зірки на презентації книжки: Світлана Вольнова у смарагдовому халаті з мереживом, Міла Нітіч – у шкіряних штанях

Зіркові красуні у стильних образах з'явилися на івенті.
Світська левиця Світлана Вольнова, співачки Міла Нітіч і Геля Зозуля відвідали презентацію книжки останньої дружини Г'ю Гефнера – Кристал Гефнер "Говори лише хороше. Як я вижила в Playboy і віднайшла себе". Захід відбувся у кінотеатрі "Оскар" у Києві.
На івенті також побували хореограф, переможець шоу "Танці з зірками" Макс Леонов, який був ведучим заходу, і головний редактор українського Playboy Влад Іваненко.
Світлана Вольнова з'явилася на івенті у пікантному луку. На ній був оксамитовий короткий халат смарагдового кольору з чорним мереживом, який чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт знаменитість доповнила чорними колготами в сітку і босоніжками на шпильках.
Міла Нітіч була одягнена у чорний жакет, білу подовжену сорочку і чорні шкіряні штани.
На Гелі Зозулі був напівпрозорий топ із принтом "зебра", сірі джинси і чорні ботильйони на стійких підборах.
Нагадаємо, Кристал Гефнер – 39-річна американська модель Playboy, третя дружина Г'ю Гефнера, блогерка, в якої понад 3 млн підписників в Instagram. Коли вони познайомились з Гефнером, їй було 26 років, йому – 86. Різниця у 60 років не стала перепоною. Г’ю та Кристал одружились, були разом до його смерті у 2017 році. І тільки зараз Кристал вирішила написати відверті мемуари, які стали бестселером за версією New York Times і вийшли в Україні.
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