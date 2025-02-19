Зірки на шоу бренду GASANOVA: Джамала в чорному вбранні, Катерина Осадча – в сірому сарафані

Селебріті побували на танцювальному перформансі, на якому дизайнерка Ельвіра Гасанова представила нову колекцію.
В межах Українського тижня моди бренд GASANOVA презентував свою нову колекцію, присвячену жінці, яка веде за собою, несе світло і творить історію. Показ відбувся у форматі феєричного танцювального перформансу.
Фешнівент відвідали зіркові гості, серед яких були: Джамала, Катерина Осадча, Ліда Лі, Христина Горняк, Алла Барановська, Кароліна Ашіон, Олексій Прищепа та інші.
Джамала з'явилася на заході в чорному багатошаровому вбранні з широкими рукавами. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила ніжний макіяж і блідо-рожевий манікюр.
Вуха артистка прикрасила лаконічними сережками-зірочками, шию – ланцюжками з камінням, підвісками і намистинами, а руки – срібними каблучками.
Катерина Осадча позувала в сірому обтислому сарафані довжини міді, білій сорочці та чорній краватці. На ній також були щільні колготи кольору марсала і чорні босоніжки з пряжками з камінням.
У ведучої була елегантна зачіска з випущеними спереду пасмами та макіяж з акцентом на очах. Із прикрас Катерина обрала довгі золоті сережки і браслети.
На Ліді Лі був костюм теракотово-морквяного відтінку, який складався з ромпера й жакета, і білий комірець. Взута співачка була в білі чоботи. Стильне укладання, мейкап із темно-рожевою помадою та золоті сережки-кільця завершили образ Ліди.
Ельвіра Гасанова на своєму показі постала у стильному чорному комбінезоні з оголеними плечима, який прикрасила цікавою золотою брошкою у вигляді логотипу свого бренду. Лук вона доповнила чорними гостроносими туфлями. У дизайнерки було ідеально рівне укладання, макіяж з акцентом на очах і сережки з камінням.
Як відбувся сам показ, дивіться у нашому матеріалі.
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