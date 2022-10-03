Зірки на Тижні моди: Карлі Клос забула оновити педикюр, а Ешлі Грем з'явилася у сукні з пікантним розрізом

Дуже багато зірок зараз перебувають у Парижі, де триває тиждень моди. Моделі Карлі Клосс та Ешлі Грім вчора сяяли на одній із вечірок, що відбулися під час цього світського заходу.

30-річна Карлі Клос з'явилася на Business of Fashion, також відомому як BoF, у Парижі в білій сукні, розшиті стразами від Alexandre Vauthier, доповнивши образ чорними босоніжками на шпильках. Її каштанове волосся було укладене красивими хвилями, а в макіяжі модель зробила акцент на червоні губи, які нафарбувала матовою помадою.

Карлі Клос і Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Манікюр зірки був світлим, а от із педикюром щось не склалося.

Великий ніготь на нозі Карлі Клос мав недоглянутий вигляд. Наче модель забула оновити педикюр.

Педикюр Карлі Клос / Фото: Getty Images

До Карлі на вечірці приєдналася 34-річна Ешлі Грем. Вона прийшла на захід у чорній сукні від Schiaparelli з високим розрізом до стегна, золотим декором у вигляді кольє на шиї та доповнила вбрання незвичайними туфлями з рожевою підошвою та імітацією золотого педикюру.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Також Ешлі зробила ефектний макіяж очей зі стрілками, нафарбувала губи матовою помадою нюдового кольору, одягла кілька великих золотих сережок і зібрала волосся в красивий гладкий пучок.

Раніше ми розповідали, що португальська модель Сара Сампайо з'явилася на модному шоу з неохайними нігтями. Екс"ангел" Victoria's Secret тоді відвідувала показ колекції весна-літо 2023 року Alberta Ferretti, який відбувся під час Тижня жіночої моди в Мілані.

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