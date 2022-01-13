Зірки на відпочинку: Надя Дорофєєва у червоному бікіні похизувалася пікантним декольте

Артистка показала фоловерам нове селфі з відпустки в Мексиці.
Надя Дорофєєва поділилася новою світлиною з відпочинку в Тулумі.
Співачка зробила селфі, на якому вона зазнімкована у червоному бікіні. На одну руку вона одягла білу сорочку. Надя блиснула пікантним декольте.
Свій пляжний лук зірка доповнила рожевою бейсболкою, з-під якої визирало її скуйовджене волосся.
"Бліїїн, так сумую за теплими речами", — підписала фото Дорофєєва.
Раніше артистка продемонструвала струнку фігуру у купальнику кольору авокадо.
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