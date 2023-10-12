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Зірки під час дубляжу мультфільму "Тролі: Знову разом": Оля Цибульска у вбранні з вишивкою, KOLA – у блакитній футболці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
274
Час на прочитання
2 хв
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Зірки під час дубляжу мультфільму "Тролі: Знову разом": Оля Цибульска у вбранні з вишивкою, KOLA – у блакитній футболці

Оля Цибульська

Зовсім скоро, 19 жовтня, на широких екранах з'явиться продовження музичного анімаційного блокбастера "Тролі: Знову разом". Це нова яскрава історія, сповнена викликів і пригод.

До улюблених персонажів також приєдналися і нові герої, серед них: Віва, Вінілла і Флойд. Саме їм свої голоси подарувала фантастична українська зіркова команда дубляжу: Оля Цибульська, KOLA і LAUD.

Оля Цибульська

Оля Цибульська приміряла образ запальної Віви: "Дівчинка Віва, яку я озвучувала у "Тролі: Знову разом" для мене стала справжнім ковтком свіжого повітря, спогадом із безтурботного дитинства. Це коли ти не змагаєшся з життям, а бавишся у нього. І ця гра повертає тобі радість, спокій і тепло. Віва така ж темпераментна як я, шалено любить драйв, пригоди і бути поруч з тими, кого по справжньому любить".

Оля Цибульська / ©
Оля Цибульська
Оля Цибульська / ©
Оля Цибульська

KOLA

KOLA перевтілилась у нестримну та яскраву Вініллу. Дівчина із захватом поділилася емоціями від дебюту: "Збулася ще одна моя мрія – здублювати анімацію, адже я вперше стала акторкою дубляжу в анімаційній пригоді "Тролі: Знову разом", прем’єра якого відбудеться на моє день народження 19 жовтня. Співпадіння? Не думаю. Найдивніша річ – це коли прибираються англійські слова і залишається лише твій голос, яким звучить твоя героїня. Вона в мене злюка, писемистична, груба, егоїстична дівчина, яка є дуже лінивою та вважає що праця – то не для неї, вона досягає успіхів задопомогою брехні! Короче – це протилежність мене і тому мені було дуже цікаво увійти в цей стан та образ. Я дуже вдячна студійній команді за запрошення, тому що я отримала неймовірні відчуття та незабутній досвід, і звісно чекатиму всіх на перегляді!"

KOLA / ©
KOLA
KOLA / ©
KOLA

LAUD 

LAUD здублював учасника популярного тролячого бойзбенду Флойда: "Для мене це не перший досвід у дубляжі, оскільки в дитинстві я неодноразово озвучував різноманітні анімаційні історії, зокрема мав досвід дублювання пісень. Проте після того, як голос почав "ламатися", з дитячою кар’єрою дублювання довелося попрощатися. І ось вперше у дорослому віці мене знову запросили здублювати анімаційного героя. З Флойдом ми неабияк схожі, він, як і я, спокійний, врівноважений та доволі стриманий, що дуже відповідає моєму вайбу. 

LAUD  / ©
LAUD 

Тож я був неймовірно радий долучитися до команди та перевтілитися у героя, який мені неймовірно імпонує, а ще виконати декілька крутих хітів. Тож обов’язково ідіть в кіно, щоб насолодитися яскравою пісенною атмосферою".

LAUD  / ©
LAUD 

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Дата публікації
Перегляди
274
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