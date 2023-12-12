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Зірки під час дубляжу мультфільму: Валентина Хамайко у квітковій сукні, Лілія Ребрик – у денімі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
699
Час на прочитання
3 хв
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Зірки під час дубляжу мультфільму: Валентина Хамайко у квітковій сукні, Лілія Ребрик – у денімі

Валентина Хамайко

В український прокат 21 грудня виходить анімаційна пригода від Illumination "Переліт".

Свої голоси в українському дубляжі героям мультфільму "Переліт" подарували Валентина Хамайко, Лілія Ребрик і Нікіта Добринін.

Валентина Хамайко перевтілилася у турботливу і дбайливу Еллі – маму, яка закликає головних героїв летіти разом із їхньою сім’єю на Ямайку. Телеведуча впевнена, що чимало родин впізнають себе в анімаційні пригоді, тому що мандрівка з дітьми – це завжди окремий вид емоцій, до яких потрібно бути готовим. 

Валентина Хамайко / ©
Валентина Хамайко

"Це вже не перший мій досвід дубляжу, проте він завжди викликає хвилювання. Окрім того, що потрібно вловити характер свого героя, важливо не забувати і про техніку та дикцію. Тож перші хвилини завжди стискає від хвилювання. Та коли процес пішов, ловиш кожну деталь, занурюєшся у свого персонажа і намагаєшся пропустити роль крізь себе. 

Валентина Хамайко / ©
Валентина Хамайко

Працюючи, згадувала і власний родинний досвід мандрівок. Ось герої подорожують із маленькими дітьми, зіштовхуються із клопотами, але, якщо ставитися до цього з гумором, то поїздка перетворюється на справжній фан. Так само і в нас у сім’ї – ми з чоловіком обожнюємо родинні пригоди і завжди готові до всього, що відбуватиметься під час подорожі. 

Моя Еллі, як і я, намагається відкривати дітям світ і в усьому їх підтримувати, і це найбільша наша спільна риса".

Енергійну та сміливу Пам, яка завжди надихає родину відкривати щось нове, здублювала Лілія Ребрик. Саме завдяки її запалу перната родина вирушає у небачену досі мандрівку. Телеведуча, яка має великий досвід дубляжу,  ділиться емоціями: "Мені неймовірно близька моя героїня, адже, як і вона, я по життю оптимістка. Попри всі обставини, в яких ми зараз знаходимося, я намагаюся відшукати радість у кожному дні і заряджати нею всіх довкола. У нашій родині я такий собі wi-fi, який передає енергію дітям. І мені здається, що у мене це непогано виходить.

Лілія Ребрик / ©
Лілія Ребрик

Як і Пам, я обожнюю життя, не боюся мріяти і ніколи не зупиняюся. Зараз мої мрії досить сміливі, адже я при надії, тому для мене це продовження життя, а я вірю, що добро врешті-решт переможе. 

Я впевнена, що ця анімаційна пригода надихне багатьох, оскільки це історія, яка об'єднує і зароджує класні сімейні традиції збиратися разом за переглядом якісного кіно. Тож до зустрічі у кінотеатрах!"

Лілія Ребрик / ©
Лілія Ребрик

Нікіта Добринін перевтілився у харизматичного та яскравого йога-гуру Ґуґу: "Здублювати роль було моєю давньою мрією, тож, коли отримав пропозицію приєднатися до дубляжного касту, неймовірно зрадів. Для мене ця історія про захопливу першу подорож родини, де є певні вагання, проте разом із тим передчуття чогось яскравого та нового. 

Нікіта Добринін / ©
Нікіта Добринін

"Переліт" – це про вихід за межі звичного, коли боїшся світу, бо ще не все бачив і не до всього готовий, але знаходиш ту рушійну силу, яка спонукає відійти від комфорту й зручності на зустріч пригодам. Я так само дуже люблю подорожі, але й розумію качко-тата, який хвилюється за родину, тому спочатку намагається відмовити дружину та дітей від далекої мандрівки. Проте врешті-решт знаходить в собі сміливість вийти за рамки".

Нікіта Добринін / ©
Нікіта Добринін

Про свого героя телеведучий відгукується із неабияким захватом:"Ґуґу неймовірно харзматичний персонаж, тож я прагнув максимально передати його характер на екрані. Було не просто перевтілитися в геть іншого героя, проте разом із режисером дубляжу нам вдалося знайти потрібну емоцію. І хоча глядач цього не побачить, але сподіваюся відчує наскільки синхронно ми навіть рухалися з моїм Ґуґу, дублюючи роль. Тож обов’язково йдіть в кіно, щоб почути моє перевтілення".

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Дата публікації
Перегляди
699
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