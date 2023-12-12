Зірки під час дубляжу мультфільму: Валентина Хамайко у квітковій сукні, Лілія Ребрик – у денімі

Свої голоси в українському дубляжі героям мультфільму "Переліт" подарували Валентина Хамайко, Лілія Ребрик і Нікіта Добринін.

Валентина Хамайко перевтілилася у турботливу і дбайливу Еллі – маму, яка закликає головних героїв летіти разом із їхньою сім’єю на Ямайку. Телеведуча впевнена, що чимало родин впізнають себе в анімаційні пригоді, тому що мандрівка з дітьми – це завжди окремий вид емоцій, до яких потрібно бути готовим.

Валентина Хамайко

"Це вже не перший мій досвід дубляжу, проте він завжди викликає хвилювання. Окрім того, що потрібно вловити характер свого героя, важливо не забувати і про техніку та дикцію. Тож перші хвилини завжди стискає від хвилювання. Та коли процес пішов, ловиш кожну деталь, занурюєшся у свого персонажа і намагаєшся пропустити роль крізь себе.

Валентина Хамайко

Працюючи, згадувала і власний родинний досвід мандрівок. Ось герої подорожують із маленькими дітьми, зіштовхуються із клопотами, але, якщо ставитися до цього з гумором, то поїздка перетворюється на справжній фан. Так само і в нас у сім’ї – ми з чоловіком обожнюємо родинні пригоди і завжди готові до всього, що відбуватиметься під час подорожі.

Моя Еллі, як і я, намагається відкривати дітям світ і в усьому їх підтримувати, і це найбільша наша спільна риса".

Енергійну та сміливу Пам, яка завжди надихає родину відкривати щось нове, здублювала Лілія Ребрик. Саме завдяки її запалу перната родина вирушає у небачену досі мандрівку. Телеведуча, яка має великий досвід дубляжу, ділиться емоціями: "Мені неймовірно близька моя героїня, адже, як і вона, я по життю оптимістка. Попри всі обставини, в яких ми зараз знаходимося, я намагаюся відшукати радість у кожному дні і заряджати нею всіх довкола. У нашій родині я такий собі wi-fi, який передає енергію дітям. І мені здається, що у мене це непогано виходить.

Лілія Ребрик

Як і Пам, я обожнюю життя, не боюся мріяти і ніколи не зупиняюся. Зараз мої мрії досить сміливі, адже я при надії, тому для мене це продовження життя, а я вірю, що добро врешті-решт переможе.

Я впевнена, що ця анімаційна пригода надихне багатьох, оскільки це історія, яка об'єднує і зароджує класні сімейні традиції збиратися разом за переглядом якісного кіно. Тож до зустрічі у кінотеатрах!"

Лілія Ребрик

Нікіта Добринін перевтілився у харизматичного та яскравого йога-гуру Ґуґу: "Здублювати роль було моєю давньою мрією, тож, коли отримав пропозицію приєднатися до дубляжного касту, неймовірно зрадів. Для мене ця історія про захопливу першу подорож родини, де є певні вагання, проте разом із тим передчуття чогось яскравого та нового.

Нікіта Добринін

"Переліт" – це про вихід за межі звичного, коли боїшся світу, бо ще не все бачив і не до всього готовий, але знаходиш ту рушійну силу, яка спонукає відійти від комфорту й зручності на зустріч пригодам. Я так само дуже люблю подорожі, але й розумію качко-тата, який хвилюється за родину, тому спочатку намагається відмовити дружину та дітей від далекої мандрівки. Проте врешті-решт знаходить в собі сміливість вийти за рамки".

Нікіта Добринін

Про свого героя телеведучий відгукується із неабияким захватом:"Ґуґу неймовірно харзматичний персонаж, тож я прагнув максимально передати його характер на екрані. Було не просто перевтілитися в геть іншого героя, проте разом із режисером дубляжу нам вдалося знайти потрібну емоцію. І хоча глядач цього не побачить, але сподіваюся відчує наскільки синхронно ми навіть рухалися з моїм Ґуґу, дублюючи роль. Тож обов’язково йдіть в кіно, щоб почути моє перевтілення".

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