Зірки під час дубляжу "Панди Кунг-Фу 4": Леся Самаєва в сукні-сорочці, Василь Байдак – у світшоті з блискавкою

Зовсім скоро, 7 березня, в український прокат вийде продовження комедійної франшизи від DreamWorks Animation "Панда Кунг-Фу 4".

Хоробрий і легендарний воїн По після неодноразової перемоги над лиходіями отримує нарешті можливість відпочити, тобто він має стати Духовним лідером Долини Миру.

До вже відомої команди персонажів приєдналися нові герої. Саме їх дублювала фантастична зіркова команда: Василь Байдак, Леся Самаєва і сини Григорія та Христини Решетніків.

Василь Байдак

У харизматичного Риба перевтілився талановитий український стендап-комік і волонтер Василь Байдак. Риб – яскравий, дотепний і за словом до кишені не лізе.

Василь Байдак

Василь з неабияким ентузіазмом поставився до свого персонажа: "Дублювати анімацію завжди було моєю мрією, адже тут можна вийти за межі і спробувати свої сили в абсолютно іншому амплуа. Окрім того, це ще й неабияка можливість випробувати свої творчі здібності: погратися з голосом, інтонаціями й тембром. А мені дуже пощастило здублювати яскравого та смішного персонажа. Мій герой – риба, а ще він капітан, а мама у нього пелікан, і це все неповторна комбінація, що робить його зухвалим, трошки дурнуватим і неймовірно впевненим у собі.

Василь Байдак

Тож я щиро раджу переглянути анімацію на великих екранах, бо, по-перше, там буду я. А загалом ця частина – це справжня концентрація жартів і візуальних ґеґів, які я просто обожнюю в мультиках. Окрім того, це та сама улюблена "Панда Кунг-Фу", яка за роки лише набула свого заряду".

Василь Байдак

Леся Самаєва

Роль завзятої Мами Кабаниці виконала заслужена артистка України, акторка Леся Самаєва: "Скажу чесно, я в захваті від цієї ролі. Моя героїня ще та штучка: вона маленька, проте надзвичайно темпераментна, енергійна й наполеглива.

Леся Самаєва

А ще під час запису я придумала для неї доволі неординарний сміх, який, сподіваюся, глядач оцінить і сміятиметься зі мною в унісон. Тому я з нетерпіння чекаю на прем’єру і запрошую й вас поринути в яскраву пригоду "Панди Кунг-Фу 4".

Леся Самаєва

Леся Самаєва

Іван і Дмитро Решетніки

Вперше в дубляжі свої сили спробували сини Григорія і Христини Решетніків – Іван і Дмитро. Для дітей досвід видався неймовірно захопливим, а от батьки неабияк пишаються їхніми першими кроками в дубляжі.

Іван і Дмитро Решетніки

"Немає нічого кращого для мами, ніж усмішка її дітей, їхні перемоги та маленькі кроки до здійснення бажань. Хлопці давно мріяли здублювати роль в анімації, тож коли дізналися, що нас затвердили до участі в одному з найпопулярніших і найулюбленіших анімаційних проєктів, щастю не було меж. А ми відчуваємо надзвичайну гордість за їхній успіх і вкотре переконуємося, що якщо наполегливо працювати та завзято йти до омріяного, все обов’язково вдасться. Вони дійсно талановиті, розумні і у них все вийде. Саме це я і сказала їм перед записом. Тому вже з нетерпінням чекаємо на вихід улюбленого мультфільму, де звучатимуть голоси наших діток", – розповіла Христина Решетнік.

"Ви знаєте, це той момент, коли успіхам дітей радієш більше, ніж власним. Хлопці були надзвичайно щасливими дізнатися, що пройшли проби і отримали можливість реалізувати свої таланти. Я щиро мрію, щоб усі діти нашої країни мали таку змогу, адже вони у нас найталановитіші", – додав Григорій Решетнік.

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