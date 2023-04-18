Зірки після тренування: Олівія Вайлд та Кая Гербер продемонстрували образи у лосинах

Багато знаменитостей активно стежать за своєю фізичною формою і тому активно відвідують спортзали. Досить часто після тренувань деяких з них фотографують папараці.

Цього тижня до їхнього об'єктиву потрапила акторка Олівія Вайлд і дочка американської супермоделі Сінді Кроуфорд — 21-річна Кая Гербер. Обох сфотографували у Лос-Анджелесі.

На Олівії був чорно-білий спортивний комплект від Alo Yoga, що складався з топу на бретельках та лосин. Також зірка взула улюблені чорні кросівки Adidas.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

А ось Кая, яка пішла стопами матері і теж стала моделлю, обрала для занять спортом чорні однотонні лосини, топ і білі кросівки зі шкарпетками. Також вона одягла куртку оранжевого відтінку.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Читайте також: