Зірки серіалу "Беверлі-Гіллз" разом: Спеллінг в атласних мінішортах, Гарт – у шкіряній сукні

Папараці сфотографували у Нью-Йорку разом зірок телесеріалу 90-х "Беверлі-Гіллз, 90210" і подруг – Торі Спеллінг і Дженні Гарт. Акторки презентували свою спільну колекцію домашнього декору для QVC - The BFF Collection.

Білявки мали неймовірний вигляд. 49-ріна Торі одягла білий топ і атласний костюм пудрового кольору, який складався із жакету і мінішортів. Лук вона доповнила нюдовими колготами і чорними босоніжками на шпильках. Спеллінг зробила зачіску з локонами, насичений макіяж і прикрасила шию золотими ланцюжками.

Торі Спеллінг і Дженні Гарт / Фото: Getty Images

50-річна Дженні була одягнена у чорну шкіряну сукню міді з накладними кишенями на грудях і тонким ремінцем на талії. Вбрання вона скомбінувала з чорними чоботами на шпильках. Гарт розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на пишних віях. У вухах у неї були елегантні сережки.

Нагадаємо, Торі Спеллінг потрапила в об'єктиви фотографів у шубі з шаховим принтом і лакованих лоферах.

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