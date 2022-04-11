Зірки серіалу "Емілі в Парижі" одягнулися у кольори українського прапора

Серіальні актори знайшли спосіб підтримати Україну.

Через війну в Україні, жовтий та блакитний, всупереч прогнозу Panton, стали наймоднішими кольорами цього сезону. Вибираючи одяг у цих кольорах зірки та політики виявляють своє ставлення до того, що відбувається в нашій країні, і висловлюють підтримку.

Показ фільму "Емілі у Парижі" / Getty Images

А зірки серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та Ешлі Парк продумали свій вихід на фестивалі Paley Fest так, що разом вони склали український прапор. Лілі Коллінз одягла блакитний костюм, а Ешлі Пак – жовту сукню. Якщо у вас є сумніви, чи не було таке поєднання випадковістю, то можете не сумніватися, зверніть увагу, на всіх фото дівчата стоять поруч, а решта членів знімальної групи одягнена в нейтральні чорні та білі вбрання.

Показ фільму "Емілі у Парижі" / Getty Images

Раніше серіал розкритикували за стереотипне зображення героїні українки.

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