Зірки серіалу "Гра в кальмара" на червоній доріжці у Лос-Анджелесі

Зірки серіалу "Гра в кальмара" на червоній доріжці у Лос-Анджелесі

Цей серіал є найпопулярнішим шоу Netflix, адже за перший місяць залучив 142 мільйони глядачів.

Зірки гучного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" прилетіли до Лос-Анджелесу, щоб відвідати спеціальний показ цього шоу Netflix у Голлівуді. На червоній доріжці з'явилися гості заходу та головні зірки серіалу актори Чон Хо Йон, Лі Чон Чже та Пак Хе Су.

27-річна Чон Хо Йон мала приголомшливий вигляд у своїй лаконічній чорній сукні в білизняному і з відкритими плечима. Прикрашала сукню тонкі рожеві волани на декольте та подолі, а от поєднала вона своє вбрання з грубими чорними черевиками на шнурівці.

"Гра у кальмара" / Associated Press

Головний герой серіалу 48-річний Лі Чон Дже одягнув білий костюм зі стрілками на штанах. Також на ньому були білі черевики та трикотажна кофра кольору слонової кістки. На шию замість краватки він зав'язав хустку.

"Гра у кальмара" / Associated Press

39-річний Пак Хе Су вибрав для появи перед фотографами чорний костюм незвичайного стилю, адже піджак був трохи приталений, лацкани вузькими, а біля ґудзиків була застібка фастекс на стрічці. Доповнив актор свій лук білою трикотажною кофтою та чорними туфлями з квадратним мисом.

"Гра у кальмара" / Associated Press

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