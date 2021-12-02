Зірки серіалу "Відьмак" на прем'єрі другого сезону у Лондоні

Першого дня зими в Лондоні відбувся прем'єрний показ другого, довгоочікуваного для багатьох шанувальників, сезону серіалу "Відьмак". Захід минув у відомому кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square, який відвідали зірки, що зіграли у цьому продовженні.

Звичайно ж, зіркою вечора став головний герой серіалу – 35-річний британський актор Генрі Кавіл, який зіграв у серіалі Геральта з Рівії – відьмака. Перед камерами актор з'явився у смугастому костюмі у ретростилі, а компанію актору на доріжці склала його мама Маріанна Кавіл.

Генрі Кавіл / Associated Press

Генрі Кавіл з мамою / Getty Images

Акторка Аня Чалотра, яка зіграла у серіалі кохану Геральта Йеннефер з Венґерберґа, з'явилася на прем'єрі у червоному костюмі, жакет якого одягла на голе тіло. Образ вона доповнила парою сережок та лаконічною зачіскою.

Аня Чалотра / Associated Press

Фрея Аллан, яка зіграла в серіалі теж одну з ключових ролей — принцесу Циріллу — сяяла на червоній доріжці у довгій приталеній сукні від Versace, з високим розрізом.

Фрейя Аллан / Associated Press

Уподобаний багатьом 32-річний актор Джої Бейті, який зіграв роль найкращого друга Відьмака і барда Лютика (або Яскіра), одягнув на прем'єру чорний класичний костюм, білу сорочку і відмовився від краватки.

Джої Бейті / Getty Images

Анна Шаффер, яка зіграла у "Відьмаку" чарівницю Трісс Мерігольд, обрала для світського заходу синю мінісукню зі шлейфом і босоніжки зі стразами.

Ганна Шаффер / Associated Press

Також захід відвідали інші актори, які зіграли в цьому шоу Netflix, а також його творці: сценаристи, режисери та продюсери. Прем'єра серіалу для глядачів відбудеться 17 грудня 2021 року.

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