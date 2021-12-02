Зірки серіалу "Відьмак" на прем'єрі другого сезону у Лондоні

Першого дня зими в Лондоні відбувся прем'єрний показ другого, довгоочікуваного для багатьох шанувальників, сезону серіалу "Відьмак". Захід минув у відомому кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square, який відвідали зірки, що зіграли у цьому продовженні.
Звичайно ж, зіркою вечора став головний герой серіалу – 35-річний британський актор Генрі Кавіл, який зіграв у серіалі Геральта з Рівії – відьмака. Перед камерами актор з'явився у смугастому костюмі у ретростилі, а компанію актору на доріжці склала його мама Маріанна Кавіл.
Акторка Аня Чалотра, яка зіграла у серіалі кохану Геральта Йеннефер з Венґерберґа, з'явилася на прем'єрі у червоному костюмі, жакет якого одягла на голе тіло. Образ вона доповнила парою сережок та лаконічною зачіскою.
Фрея Аллан, яка зіграла в серіалі теж одну з ключових ролей — принцесу Циріллу — сяяла на червоній доріжці у довгій приталеній сукні від Versace, з високим розрізом.
Уподобаний багатьом 32-річний актор Джої Бейті, який зіграв роль найкращого друга Відьмака і барда Лютика (або Яскіра), одягнув на прем'єру чорний класичний костюм, білу сорочку і відмовився від краватки.
Анна Шаффер, яка зіграла у "Відьмаку" чарівницю Трісс Мерігольд, обрала для світського заходу синю мінісукню зі шлейфом і босоніжки зі стразами.
Також захід відвідали інші актори, які зіграли в цьому шоу Netflix, а також його творці: сценаристи, режисери та продюсери. Прем'єра серіалу для глядачів відбудеться 17 грудня 2021 року.
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