Зірки теж роблять це: Сару Джессіку Паркер сфотографували з пилососом у руках

Жінка вирішила особисто прибрати, поки її співробітники були зайняті з клієнтами.

Днями акторка та зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер потрапила під приціл фотографів у своєму магазині в Нью-Йорку, де представлено взуття та аксесуари від її бренду. Бутик відкрився після невеликого ремонту і Паркер особисто прийшла до нього, допомогти розставити взуття та консультувати клієнтів.

Але також фотографи зробили кілька кадрів того, як власниця "Золотого глобуса" та "Еммі" пилососила підлогу в магазині.

Акторка ходила по залі з бездротовим пилососом та чистила новий рожевий ковролін.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сама Паркер того дня була одягнена теж досить просто, віддавши перевагу джинсам, які носила поверх лосин, сірій кофті та туфлям від свого ж бренду, які були усипані блискітками, а також доповнені великою пряжкою зі стразами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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