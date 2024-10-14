Зірки у дубляжі "Дикого робота": вагітна Анна Кошмал – у чорному жакеті, Світлана Тарабарова – у білому вбранні

В український прокат, 17 жовтня, виходить анімаційна пригода "Дикий робот" за мотивами літературного бестселера.

Це епічна пригода про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено "Роз". Її корабель зазнав аварії на безлюдному острові. Роз потрібно пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, потоваришувати з тваринами на острові і навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.

До анімаційної пригоди долучилися акторка Анна Кошмал та співачка і композиторка Світлана Тарабарова.

Анна Кошмал – Вонтра

Анна Кошмал втілила образ підступної лиходійки Вонтри.

"Я дуже люблю дубляж, адже це особливий процес, коли ти наповнюєш персонажа своїм голосом і проживаєш його історію. Це завжди пригода, тому я з великим задоволенням і цікавістю підходжу до цієї роботи.

Актори мене зрозуміють: втілювати образ лиходійки — це завжди велика удача. Антагоністи часто більш характерні, багатомірні, в їхніх історіях більше неочікуваних фарб. Тому я була рада озвучити Вонтру.

Вонтра заслуговує на повагу за свою цілеспрямованість і рішучість у досягненні мети.

Що ж до самої анімації "Дикий робот" — це надзвичайно зворушлива історія. Дивовижно, як пригоди робота на безлюдній планеті можуть розкрити стільки емоцій і чуттєвості. До того ж анімація неймовірно красива, а природа і мешканці планети підкорять серця глядачів з перших хвилин", – поділилася Анна.

Світлана Тарабарова виконавиця пісні "Поринь у небеса"

Світлана Тарабарова виконала головну пісню до анімації.

"Я обожнюю дивитися анімаційні фільми, адже у мене троє дітей і двоє з них вже свідомо розуміють сенс чуттєвих та дивовижних історій. Це історія про людяність, дружбу та сімейні цінності — ті цінності, які я плекаю.

Пісня, яку я виконую, неймовірна. Коли я вперше почула музику, у мене по шкірі пробігли мурашки. Я відчула величезну радість від того, що маю можливість створити щось унікальне й красиве, що глядачі почують у кінотеатрах. До того ж, "Поринь у небеса" — це мотиваційна пісня про віру в дива та прагнення до своїх мрій.

Це неймовірна історія. Мене вразило, як робот може почуватися мамою. Мабуть, всі мами — трохи роботи, а українські мами – найсильніші у світі.

Виховувати дітей під час війни, дарувати їм надію і вчити вірити в дива — це неймовірно. Мені здається, цей мультфільм саме про це: ніколи не здаватися.

Я обов’язково піду на прем'єру з родиною. Ми вже бачили трейлер під час одного з сеансів, і діти одразу захотіли подивитися цей мультфільм. Проте вони ще не знають, що почують мій голос у дубляжі, тому для них це буде справжнім сюрпризом", – розповіла Світлана.

Читайте також: