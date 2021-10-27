Зірки у кінотеатрі: Джамала в екстравагантних штанях, Жан Гріцфельдт у денімі

Зірки у кінотеатрі: Джамала в екстравагантних штанях, Жан Гріцфельдт у денімі

Знаменитості обрали для походу на прем'єру фільму стильні луки.

Вчора, 26 жовтня, у кінотеатрі "Оскар" (Gulliver) відбулась прем’єра нової стрічки режисера Веса Андерсона - "Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ сан".

Першими оцінити комедійну драму прийшли зірки та блогери: Джамала, Жан Гріцфельдт, Julik, Серж Смолін, Олімпія Вайтмусташ, Олена Бурба, Слава Соломка, Вова Борисенко, Ольга Шурова та інші.

Фото Кирило Авраменко

Олімпія Вайтмусташ/Фото Кирило Авраменко

Ольга Шурова з сином/Фото Кирило Авраменко

Вова Борисенко/Фото Кирило Авраменко

Серж Смолін/Фото Кирило Авраменко

Олена Бурба/Фото Кирило Авраменко

Julik/Фото Кирило Авраменко

Слава Соломка/Фото Кирило Авраменко

Найстильнішою селебріті була Джамала. Вона продемонструвала цікавий лук у чорних екстравагантних штанях із металевою фурнітурою, бежевому боді з написом на грудях, зверху якого одягла чорну сорочку.

Джамала/Фото Кирило Авраменко

Аутфіт співачка доповнила чорним капелюхом із золотим ланцюжком з перлами та чорними чоботами на високій платформі і підборах.

Дизайнер Жан Гріцфельдт постав перед камерами у жилеті з деніму, джинсах, картатій сорочці, чорній олімпійці та джинсовій кепці. На шиї у нього висів золотий кулон на червоній нитці.

Жан Гріцфельдт/Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

У картині йдеться про відділення американської газети "Французький вісник", яке розташоване у вигаданому французькому містечку XX століття. Акторський склад фільму фантастичний: Бенісіо дель Торо, Едріан Броуді, Тільда Свінтон, Леа Сейду, Френсіс Мак-Дорманд, Тімоті Шаламе, Лина Кудрі, Джеффрі Райт, Матьє Амальрік, Стівен Парк, Білл Мюррей та Овен Вілсон.

"Французький вісник" на екранах українських кінотеатрів від 28 жовтня. Не проґавте можливість побачити нове творіння одного з найкращих режисерів сучасності на великому екрані.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання