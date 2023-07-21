Зірки у купальниках: нові пляжні образи знаменитих красунь

Знаменитості знову надихають нас на купальники. Нижче ми зібрали найкращі пляжні образи тижня.

Останнім часом багато знаменитостей проводять час на пляжі або біля басейнів через спеку, відповідно з'являється все більше їхніх образів у купальниках. Ми зібрали кілька яскравих особистостей, які демонстрували свої луки у бікіні цього тижня.

Джулія Фокс

Американська модель з'явилася на пляжі у білому монокіні від бренду PrettyLittleThing, виготовленого з тонкої тканини, через яку чітко просвічувалися її форми.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Цей пляжний образ модель доповнила штанами-сіткою з низьким посадженням, кепкою, сумкою-хобо та другою сумкою, у якій несла речі для відпочинку на пляжі. Також на голові у неї була кепка, а на очах сонцезахисні окуляри.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Наташа Граціано

Папараці заскочили мотиваційну ораторку та письменницю, коли вона відпочивала на пляжі в Маямі. Знаменитість купалася, засмагала і гуляла узбережжям у гламурному золотистому купальнику із зав'язками та в прикрасах.

Наташа Граціано / Фото: Getty Images

Кім Кардашян

42-річна зірка реаліті та бізнесвумен Кім Кардашян поділилася з фоловерами кількома знімками у крихітному чорному бікіні. Позувала вона біля басейну.

Кім Кардашьян / Фото: Instagram Кім Кардашян

К'яра Ферраньї

Інфлюенсерка і фешнблогерка потрапила під приціл папараці на острові Міконос у Греції. Зірка Instagram зараз відпочиває на пляжі. Кьяра була одягнена в блакитний роздільний купальник із золотою фурнітурою, який також мав геометричний візерунок.

Кьяра Ферраньї / Фото: Getty Images

Аліна Байкова

Українка відпочиває в Італії та активно ділиться з підписниками кадрами з відпочинку. На одному зі знімків зірка позувала у білому бікіні з мереживом від італійського бренду Bikini lovers.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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