Зірки у звичайному житті: Емі Адамс сфотографували біля готелю у Лондоні

Поза червоними доріжками шестиразова номінантка на "Оскар" носить простий і лаконічний одяг.
50-річна американська акторка Емі Адамс мала простий та стильний вигляд, коли її сфотографували папараці біля готелю у Лондоні. Акторка трохи поспілкувалася з шанувальниками та роздавала автографи.
Емі була одягнена у сірий кашеміровий светр вільного фасону та у вільні прямі джинси. Також акторка носила кросівки та стильні сонцезахисні окуляри.
Волосся вона уклала в лаконічну зачіску з легкими кучерями, одягла кілька прикрас і зробила легкий макіяж.
Цей її образ кардинально відрізнявся від вбрання Prada, яке Емі демонструвала на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю. Вбрання підкреслювало талію акторки, а на спині його прикрашав шлейф із бантом. Образ Емі Адамс тоді доповнила масивними золотими прикрасами – набором кольє, сережками та кількома каблучками.
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