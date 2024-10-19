Зірки у звичайному житті: Емі Адамс сфотографували біля готелю у Лондоні

Поза червоними доріжками шестиразова номінантка на "Оскар" носить простий і лаконічний одяг.

50-річна американська акторка Емі Адамс мала простий та стильний вигляд, коли її сфотографували папараці біля готелю у Лондоні. Акторка трохи поспілкувалася з шанувальниками та роздавала автографи.

Емі була одягнена у сірий кашеміровий светр вільного фасону та у вільні прямі джинси. Також акторка носила кросівки та стильні сонцезахисні окуляри.

Волосся вона уклала в лаконічну зачіску з легкими кучерями, одягла кілька прикрас і зробила легкий макіяж.

Емі Адамс / Фото: Getty Images

Цей її образ кардинально відрізнявся від вбрання Prada, яке Емі демонструвала на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю. Вбрання підкреслювало талію акторки, а на спині його прикрашав шлейф із бантом. Образ Емі Адамс тоді доповнила масивними золотими прикрасами – набором кольє, сережками та кількома каблучками.

Емі Адамс / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи акторки Емі Адамс (10 фото)