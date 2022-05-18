Зірки в Каннах: литовська співачка вийшла на доріжку у жовтій сукні та з блакитним клатчем

Зірки в Каннах: литовська співачка вийшла на доріжку у жовтій сукні та з блакитним клатчем

17 травня у Франції на Лазуровому березі відбулася церемонія відкриття Канського кінофестивалю.

Цьогорічний кінофестиваль відкрив президент України Володимир Зеленський. Його виступ відеозв'язком не був анонсований заздалегідь, а зал, вітав президента, аплодуючи йому стоячи кілька хвилин.

Володимир Зеленський у Каннах / Фото: Getty Images

Очевидно, що в Каннах цього року багато говоритимуть про Україну. Деякі зірки вже першого дня демонстрували нам свій "жест підтримки" за допомогою вбрань, які обирали для червоної доріжки.

Наприклад, співачка з Литви Гінта Кубіліуте адресувала нам свою підтримку, обравши для доріжки світло-жовту сукню з тюлю, яку доповнила блакитним клатчем зі стразами. Слід зазначити, що Литва є дуже дружньою країною для України.

Гінта Кубіліуте / Фото: Getty Images

Ми продовжимо стежити за червоною доріжкою та зірковими виходами, адже фестиваль триватиме аж до 28 травня.

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