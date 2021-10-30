Зіркова порада: Ольга Горбачова розповіла, як завжди мати прекрасний вигляд

Співачка розкрила секрет свого красивого зовнішнього вигляду.

Ольга Горбачова – гарна, струнка та життєрадісна жінка. У коментарі для Леді.ТСН.ua співачка розповіла, що треба робити, щоб завжди мати гарний вигляд.

Ольга вважає, що жінка має ставити себе на перше місце та приділяти собі більше часу.

Ольга Горбачова/Instagram Ольги Горбачової

"Жінка у себе має бути на першому місці. Хоча на першому місці діти, чоловік, робота. Але, все-таки, якщо немає часу для того, щоб піти у свою печеру і відновитися, то не допоможе ні спорт, ні правильне харчування.

Потрібно знаходити час для того, щоб наповнюватись, відновлюватись, знати себе, розуміти себе. Потрібно саму себе по голові гладити, хвалити, набирати ванну, йти гуляти, все що завгодно, що в тебе підтримуватиме радість життя. Коли жінка радісна, вона матиме крутий вигляд у будь-якій формі, навіть якщо у неї щось з віком з'явиться, наприклад, целюліт. Ну і що? Він є у всіх. Заспокойтеся вже і живіть із целюлітом", — порадила Горбачова нашим читачкам.

Ольга Горбачова/Instagram Ольги Горбачової

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