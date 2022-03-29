Зіркове привітання: Оля Полякова запускає онлайн-проєкт на підтримку військових

Артистка запускає ініціативу для підняття морального духу тих, хто перебуває на передовій.

Оля Полякова запустила онлайн-проєкт, мета якого - подякувати українським військовим, медикам, рятувальникам за їхню героїчну, самовіддану роботу. Зірка вдячна всім людям, які забезпечують захист нашої держави під час війни з російськими окупантами.

У межах цього проєкту будь-який охочий має можливість відзначити працю та заслуги українських військових, всіх захисників. Для цього слід залишити заявку, заповнивши спеціальну форму.

Оля запише оригінальне, у фірмовому стилі, персональне привітання для захисника.

Це чудова можливість познайомити країну з її героями, а також подарувати їм необхідний заряд позитивних емоцій та оптимізму.

Проєкт, ініційований Поляковою, доступний для всіх охочих і є безкоштовним.

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