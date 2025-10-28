- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 1 хв
Зіркові білявки на прем’єрі української комедії: Ольга Сумська у шкіряному жакеті, Камалія – у шоколадному топі
Зіркові красуні першими подивились фільм «Батьківські збори».
У Києві відбувся прем’єрний показ української комедії «Батьківські збори». На заході зібралася творча команда стрічки, а також зіркові гості. Серед них були: Ольга Сумська, Камалія, Віктор Павлік із дружиною, Євген Янович, Світлана Тарабарова, Геля Зозуля та інші.
Розглянемо образи зіркових білявок.
Ольга Сумська з’явилася на івенті у шкіряному графітовому жакеті, білій сорочці, світлій смугастій краватці і чорних джинсах-карго. Лук акторка доповнила чорною сумкою з пітоновим тисненням і чорним взуттям.
Камалія позувала у шоколадному топі з драпуванням, синіх джинсах і замшевих ковбойських бежевих чоботах зі стразами.
Фільм «Батьківські збори» у національному прокаті від 30 жовтня.