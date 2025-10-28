Зіркові білявки на прем’єрі української комедії: Ольга Сумська у шкіряному жакеті, Камалія – у шоколадному топі

Ольга Сумська і Камалія

Реклама

У Києві відбувся прем’єрний показ української комедії «Батьківські збори». На заході зібралася творча команда стрічки, а також зіркові гості. Серед них були: Ольга Сумська, Камалія, Віктор Павлік із дружиною, Євген Янович, Світлана Тарабарова, Геля Зозуля та інші.

Віктор Павлік та Ольга Сумська/Фото Кирило Авраменко

Геля Зозуля, Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова/Фото Кирило Авраменко

Євген Янович/Фото Кирило Авраменко

Назар Задніпровський і Міла Кузнєцова/Фото Кирило Авраменко

Світлана Тарабарова/Фото Кирило Авраменко

Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова/Фото Кирило Авраменко

Команда фільму/Фото Кирило Авраменко

Олександр Рудинський та Іван Мелашенко/Фото Кирило Авраменко

Андрій Ісаєнко/Фото Кирило Авраменко

/Фото Кирило Авраменко

Муаяд/Фото Кирило Авраменко

Розглянемо образи зіркових білявок.

Ольга Сумська з’явилася на івенті у шкіряному графітовому жакеті, білій сорочці, світлій смугастій краватці і чорних джинсах-карго. Лук акторка доповнила чорною сумкою з пітоновим тисненням і чорним взуттям.

Реклама

Ольга Сумська

Камалія позувала у шоколадному топі з драпуванням, синіх джинсах і замшевих ковбойських бежевих чоботах зі стразами.

Камалія, Віктор Павлік і Ольга Сумська

Фільм «Батьківські збори» у національному прокаті від 30 жовтня.