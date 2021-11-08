Зіркові дівчатка: знаменитості та їхні дочки на червоних доріжках та подіумах

Пропонуємо подивитися, який зараз вигляд мають підрослі доньки знаменитостей.

Важко в це повірити, але дочки деяких голлівудських знаменитостей незабаром затьмарять своїх мам і тат, адже багато дівчат не просто підросли, а перетворилися на справжніх красунь. Ми зібрали фото кількох із них на червоних доріжках, світських заходах та подіумах.

Валентина Палома Піно

Дочці Сальми Гаєк уже 14 років, але її знаменита мама вже трохи починає знайомити дівчину зі світом шоу-бізнесу. Наприкінці жовтня акторка кілька разів брала Валентину на прем'єрні покази фільму "Вічні", у якому зіграла. Дівчина з'являлася перед камерами з гарними зачісками, макіяжами та у мінісукнях у горох.

Валентина Піно та Сальма Хайєк / Associated Press

Шайло Джолі-Пітт

15-річна Шайло теж неодноразово дивувала на прем'єрах "Вічних" цієї осені. Дівчина вперше вийшла на публіку в сукні, так ще й у не простій, а раніше належавшій її мамі Анджеліні. Дівчина дуже миловидна та схожа на обох своїх знаменитих батьків.

Анджеліна Джолі та Шайло Джолі-Пітт / Associated Press

Гейзел Модер

Дочці Джулії Робертс і Деніела Модера теж 16 років і тривалий час батьки не показували своє чадо світу, але все ж поява юної красуні на публіці відбулася та ще й у передостанній день Каннського кінофестивалю. Гейзел вийшла на червону доріжку з батьком, який представляв у Каннах новий фільм "День прапора".

Хезел Модера з батьком / Getty Images

Евер Габо Андерсон

Евер теж 14 років та її батьки Мілла Йовович і Пол Андерсон займаються кар'єрою дівчини з її дитинства. У дев'ять років дівчинка потрапила на обкладинку Vogue Bambini, також знімалася у кількох знаменитих фотографів, а 2016 року з'явилася у фільмі "Оселя зла: Фінальна битва" з мамою. Режисером картини був її батько.

Тепер Евер іноді почала з'являтися з батьками на світських заходах, як от галавечеря amfAR у Лос-Анджелесі.

Мілла Йовович з дочкою Евер / Getty Images

Дева Кассель

Старшій дочці Моніки Беллуччі та Венсана Касселя вже 17 років і кар'єра у неї просто неймовірна, адже попри те, що почала її вона нещодавно, вже встигла знятися для кількох обкладинок відомих глянців, стала обличчям парфумерної лінії Dolce & Gabbana і продефілювати на їхньому показі у Венеції. Усі знімання Деви завжди контролює її мама і супроводжує дочку, однак, нещодавно дівчина відвідала показ колекції Dior сезону весна-літо 2022 у Парижі сама.

Діва Кассель / Getty Images

Кері Зета-Дуглас

Кері 18 років вона не часто з'являється на публіці, але кілька виходів зі знаменитою мамою все ж таки мала. Також дівчина знялася з мамою для реклами італійського бренду Fendi, але чи зв'яже вона своє життя зі світом шоу-бізнесу як інші діти селебрети поки що невідомо.

Кетрін Зета-Джонс та дочкою Кері / Getty Images

Ліла Грейс Мосс Гек

Лілі 19 років і кілька років тому вона розпочала свою модельну кар'єру. Перше дефіле красуні відбулося 2020 року — вона відкрила показ бренду Miu Miu. Після цього було ще кілька важливих показів під час яких вона отримала визнання публіки, адже під час одного з них вийшла на подіум з інсуліновою помпою на нозі (у дівчини діабет).

Ліла Мосс / Getty Images

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