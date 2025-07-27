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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
2 хв

Зіркові гості, море квітів і неймовірна атмосфера: Анна Трінчер презентувала нову пісню і кліп на закритому івенті у Києві

Артистка запрем’єрила сміливий трек «Півонії» у квітковому просторі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анна Трінчер

Анна Трінчер

Анна Трінчер на закритому івенті презентувала свою нову пісню «Півонії» і кліп на неї. Захід відбувся у Києві, у квітковому просторі Botanic Butique.

Анна Трінчер

Анна Трінчер

Атмосфера на презентації відповідала настрою треку: сотні рожевих півоній, світло, музика та неймовірна енергетика Анни.

Анна Трінчер

Анна Трінчер

Артистка зізналася, що вона мріяла, аби кожна жінка, слухаючи «Півонії», почувалася тією самою — чуттєвою, сильною і незабутньою. Вона хотіла, щоб ця пісня не просто збуджувала, а допомагала дівчатам ще більше любити й приймати себе. Трінчер також зізналася, що робота над композицією була для неї непростою і стала внутрішнім переломним моментом.

Анна Трінчер

Анна Трінчер

«Це була дуже яскрава презентація! Мені здається, ми зібрали майже всі півонії з Києва — їхній сезон уже завершився, але тут усе було в них. Я була щаслива бачити стільки усміхнених і зацікавлених облич. Я дійсно щаслива. Щаслива, що мене оточують такі люди, неймовірна команда, колеги», — поділилася Анна.

Анна Трінчер

Анна Трінчер

Привітати артистку прийшли її зіркові друзі, артисти та інфлюенсери: Павло Зібров, Наталка Денисенко, Дар’я Трегубова, Анна Сагайдачна, POSITIFF, Мішель Андраде, Арам Арзуманян, Володимир Ярославський, LAUD, KHAYAT, Олексій Комаровський, Андрій Черновол, Катерина Павлік, Олег Машуковський та інші.

Павло Зібров

Павло Зібров

POSITIFF і Анна Трінчер

POSITIFF і Анна Трінчер

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Мішель Андраде та Анна Трінчер

Мішель Андраде та Анна Трінчер

Дар’я Трегубова

Дар’я Трегубова

Анна Сагайдачна та Анна Трінчер

Анна Сагайдачна та Анна Трінчер

Арам Арзуманян із родиною

Арам Арзуманян із родиною

Марта Адамчук

Марта Адамчук

KHAYAT

KHAYAT

Олексій Комаровський

Олексій Комаровський

LAUD

LAUD

Андрій Черепущак (Галицька Діва)

Андрій Черепущак (Галицька Діва)

Андрій Чорновол

Андрій Чорновол

Віталій Островський

Віталій Островський

Molodi

Molodi

Муаяд

Муаяд

Анна Трінчер і Олег Машуковський

Анна Трінчер і Олег Машуковський

Марія Данилова

Марія Данилова

Єгор Муа

Єгор Муа

Diana Gloster

Diana Gloster

Катерина Павлік

Катерина Павлік

Ведучим вечора був Ігор Шклярук.

Ігор Шклярук

Ігор Шклярук

Трінчер, окрім премʼєри нової пісні, виконала ще кілька своїх хітів — драйвову «Зірочка палай» та емоційну «Треш».

Анна Трінчер

Анна Трінчер

Після виступу Анни режисер кліпу, креативний продюсер Герман Нєнов розповів про знімання під час обстрілів, символи в кадрах та сенси, які вони вклали в кожну сцену. А далі відбулася сама премʼєра сміливого й гарячого кліпу, який нікого не залишив байдужим.

Герман Нєнов

Герман Нєнов

Далі на гостей івенту чекав запальний діджей-сет від діджейки Ліани Маліновської.

Ліана Маліновська

Ліана Маліновська

До слова, «Півонії» — це смілива, відверта й емоційна пісня, яка одразу ж увірвалася до топів музичних чартів. Вона спочатку була задумана як саундтрек до тілесної близькості та виросла у щось значно глибше — історію про почуття, силу жіночої чуттєвості й насолоду від себе.

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