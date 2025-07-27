Анна Трінчер

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Анна Трінчер на закритому івенті презентувала свою нову пісню «Півонії» і кліп на неї. Захід відбувся у Києві, у квітковому просторі Botanic Butique.

Анна Трінчер

Атмосфера на презентації відповідала настрою треку: сотні рожевих півоній, світло, музика та неймовірна енергетика Анни.

Анна Трінчер

Артистка зізналася, що вона мріяла, аби кожна жінка, слухаючи «Півонії», почувалася тією самою — чуттєвою, сильною і незабутньою. Вона хотіла, щоб ця пісня не просто збуджувала, а допомагала дівчатам ще більше любити й приймати себе. Трінчер також зізналася, що робота над композицією була для неї непростою і стала внутрішнім переломним моментом.

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Анна Трінчер

«Це була дуже яскрава презентація! Мені здається, ми зібрали майже всі півонії з Києва — їхній сезон уже завершився, але тут усе було в них. Я була щаслива бачити стільки усміхнених і зацікавлених облич. Я дійсно щаслива. Щаслива, що мене оточують такі люди, неймовірна команда, колеги», — поділилася Анна.

Анна Трінчер

Привітати артистку прийшли її зіркові друзі, артисти та інфлюенсери: Павло Зібров, Наталка Денисенко, Дар’я Трегубова, Анна Сагайдачна, POSITIFF, Мішель Андраде, Арам Арзуманян, Володимир Ярославський, LAUD, KHAYAT, Олексій Комаровський, Андрій Черновол, Катерина Павлік, Олег Машуковський та інші.

Павло Зібров

POSITIFF і Анна Трінчер

Наталка Денисенко

Мішель Андраде та Анна Трінчер

Дар’я Трегубова

Анна Сагайдачна та Анна Трінчер

Арам Арзуманян із родиною

Марта Адамчук

KHAYAT

Олексій Комаровський

LAUD

Андрій Черепущак (Галицька Діва)

Андрій Чорновол

Віталій Островський

Molodi

Муаяд

Анна Трінчер і Олег Машуковський

Марія Данилова

Єгор Муа

Diana Gloster

Катерина Павлік

Ведучим вечора був Ігор Шклярук.

Ігор Шклярук

Трінчер, окрім премʼєри нової пісні, виконала ще кілька своїх хітів — драйвову «Зірочка палай» та емоційну «Треш».

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Анна Трінчер

Після виступу Анни режисер кліпу, креативний продюсер Герман Нєнов розповів про знімання під час обстрілів, символи в кадрах та сенси, які вони вклали в кожну сцену. А далі відбулася сама премʼєра сміливого й гарячого кліпу, який нікого не залишив байдужим.

Герман Нєнов

Далі на гостей івенту чекав запальний діджей-сет від діджейки Ліани Маліновської.

Ліана Маліновська

До слова, «Півонії» — це смілива, відверта й емоційна пісня, яка одразу ж увірвалася до топів музичних чартів. Вона спочатку була задумана як саундтрек до тілесної близькості та виросла у щось значно глибше — історію про почуття, силу жіночої чуттєвості й насолоду від себе.