Шоу-бізнес

Шоу-бізнес
468
2 хв

Зіркові красуні на благодійній вечері в саду: Анна Трінчер у мереживній сукні, Анна Неплях — у квітковій

Зібрані на івенті в Ботанічному саду кошти передали нашим захисникам.

Аліна Онопа
Анна Трінчер та Анна Неплях

Анна Трінчер та Анна Неплях

У серці Києва, в закритій частині Ботанічного саду імені Гришка, просто неба відбулася благодійна вечеря Garden dinner, яку організували Kvitny project & Magic Maker. Івент відвідали зіркові красуні: співачка Анна Трінчер, переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021» та учасниця реалітішоу «Холостяк-10» Анна Неплях, нотаріуска Христина Горняк, інфлюенсерка Юлія Єрмолаєва та інші.

Благодійна вечеря Garden dinner

Благодійна вечеря Garden dinner

Анна Трінчер та Анна Неплях

Анна Трінчер та Анна Неплях

Аліса Каленюк, Олександра Горбатюк і Анжеліка Симоненко

Аліса Каленюк, Олександра Горбатюк і Анжеліка Симоненко

У саду панувала чарівна казкова атмосфера. В цьому місці все було ідеально: довгий стіл серед яблунь і стиглих плодів, скатертина-доріжка з віршами українських письменників, смачна вечеря, бутіковий базар із дарами Ботанічного саду — грушами, яблуками та іншими плодами і виробами, які можна було придбати за донат.

Магічно мерехтіли свічки, приємно пахло фруктами і квітами, було так затишно, що на мить здалося, що ти повернувся назад у дитинство, до бабусиного саду.

Ведучим заходу був актор Андрій Карпов, який своїм чуттєвим читанням поезій українських письменників додав атмосфері ліричної нотки.

Андрій Карпов і Крістіна Брзак

Андрій Карпов і Крістіна Брзак

Частували гостей авторською вечерею від шефині та талановитої фіналістки «МайстерШеф» Крістіни Брзак. Меню було натхненне її спогадами з дитинства, які перевтілилися у витончену гастрономію. Це була вечеря-історія, подорож у світ смаків, знайомих і нових водночас.

Крістіна Брзак

Крістіна Брзак

Крістіна Брзак

Крістіна Брзак

Всі охочі мали змогу отримати за донат свій портрет, який наживо малювали молоді митці.

А художник Євгеній Місяць із Plyndin Gallery влаштував захопливий перфоманс — він протягом вечері створив картину, яку продали на аукціоні за 25 тисяч гривень.

Євгеній Місяць

Євгеній Місяць

Картина від Євгенія Місяця

Картина від Євгенія Місяця

Зібрані під час вечері кошти передали працівниці Ботанічного саду імені Гришка на потреби 121-го окремого розвідувального батальйону, у якому служить її чоловік.

Неможливо оминути увагою гарні образи зіркових красунь на івенті.

Анна Трінчер сяяла у кремовій мереживній сукні зі спокусливим декольте та золотих босоніжках на шпильках. Аутфіт вона доповнила білою стьобаною сумочкою з ручкою-ланцюжком.

Анна Трінчер

Анна Трінчер

Анна Неплях зачарувала ніжною сукнею з квітковим принтом, яку доповнила класичним тренчем, бежевими босоніжками з чорними носками і білою сумочкою на золотому ланцюжку.

Анна Неплях

Анна Неплях

Христина Горняк поєднала у своєму луку темно-бежевий светр, пояс-ланцюжок із перлинами, білу мереживну спідницю та крислатий капелюх.

Христина Горняк

Христина Горняк

Юлія Єрмолаєва продемонструвала вишуканий аутфіт у кейпі кольору запорошеної троянди, білому вбранні максі іта білих рукавичках. Вбрання вона доповнила акцентною червоною сумочкою у вигляді серця.

Юлія Єрмолаєва

Юлія Єрмолаєва

Юлія Єрмолаєва

Юлія Єрмолаєва

Анна Трінчер та Анна Неплях

Анна Трінчер та Анна Неплях

Тетяна Карікова

Тетяна Карікова

Тетяна Мавродій

Тетяна Мавродій

Аліса Каленюк, Анжеліка Симоненко, Олександра Горбатюк

Аліса Каленюк, Анжеліка Симоненко, Олександра Горбатюк

Вікторія Журилова з донькою

Вікторія Журилова з донькою

Фотографи: Андрій Піддубняк, Ольга Велігора, Марія Губачова

468
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie