Зіркові красуні на форумі: Ірина Горова у гороховій блузці, Лілія Пустовіт – у шкіряних бермудах

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Продюсерка Ірина Горова і дизайнерка Лілія Пустовіт відвідали осінній ELLE Active Forum, який відбувся в інноваційному парку UNIT.City у Києві. Темою заходу стала «Україна майбутнього».

Знаменитості продемонстрували стильні образи, які пропонуємо розглянути.

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Ірина Горова, засновниця та CEO музичного лейбла pomitni, співзасновниця платформи розвитку артистів «На її основі», обрала для заходу ефектний аутфіт у чорно-білій гамі. Вона була одягнена у білу блузку в чорний горох з коміром і об'ємними рукавами з широкими воланами на манжетах. Її Ірина скомбінувала з чорними широкими штанями зі шкіряним ременем і золотистим взуттям з білими мисами.

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Ірина Горова/Фото Марʼяна FOMA

Горова зібрала зачіску ззаду, залишивши спереду хвилясті пасма, зробила ніжний макіяж і завершила лук лаконічними прикрасами.

Ірина Горова/Фото Марʼяна FOMA

На форумі Ірина виступила з темою «Лідер як творець: топ-5 правил мислення CEO лейбла pomitni для розвитку та масштабування».

Дизайнерка Лілія Пустовіт постала у цікавому образі з елементами маскулінного стилю. На ній був темний однобортний жакет оверсайз, чорний трикотажний джемпер і шкіряні бермуди темно-шоколадного відтінку завдовжки до колін. Вбрання вона поєднала з високими чорними лакованими чоботами з гострими мисами і підборами.

Лілія Пустовіт/Фото Марʼяна FOMA

Аутфіт Пустовіт доповнила чорним шкіряним клатчем і сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі і з бордовими лінзами. У Лілії було акуратно вкладене каре і природний макіяж.

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Лілія Пустовіт/Фото Марʼяна FOMA

Нагадаємо, у центрі програми форуму були науковий підхід до догляду за шкірою, лідерство та креативний бізнес, здоров'я і добробут, освіта, підприємництво та співпраця бізнесу, медіа й громадського сектору.

Зокрема, учасники обговорили теми «Наука як основа краси: доказово ефективна база в домашньому догляді за шкірою» та «Сила трьох: як бізнес, медіа та громадський сектор запроваджують видимі соціальні зміни».

Важливою складовою форуму стала благодійна мета — підтримка українських військових. Усі кошти від продажу квитків на захід було спрямовано на допомогу Збройним силам України.

Соня Забуга/Фото Марʼяна FOMA

Оксана Набок і Наталі Стоккі/Фото Марʼяна FOMA

Ірена Вінцюк/Фото Марʼяна FOMA

Ігор Ігнатенко, Катерина Жесть/Фото Марʼяна FOMA

Олімпія Вайтмусташ/Фото Марʼяна FOMA

Ольга Нємцева, Ірина Никорак, Олександра Гнатик і Соня Забуга/Фото Марʼяна FOMA

Юлія Єрмолаєва, Ірина Татаренко, Катерина Кулік/Фото Марʼяна FOMA

Яна Вінніченко, Анна Козир, Ксенія Виноградова/Фото Марʼяна FOMA

Юлія Мілевська/Фото Марʼяна FOMA

Тетяна Карікова, Євген Єрьомін/Фото Марʼяна FOMA

Ольга Саєнко/Фото Марʼяна FOMA

Аліна Лепська/Фото Марʼяна FOMA

Олексій Прищепа/Фото Марʼяна FOMA

Анна Толстих/Фото Марʼяна FOMA

Кирило Савченко/Фото Марʼяна FOMA

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