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- Шоу-бізнес
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Зіркові красуні на форумі: Ірина Горова у гороховій блузці, Лілія Пустовіт – у шкіряних бермудах
Знаменитості з’явилися на заході у стильних луках.
Продюсерка Ірина Горова і дизайнерка Лілія Пустовіт відвідали осінній ELLE Active Forum, який відбувся в інноваційному парку UNIT.City у Києві. Темою заходу стала «Україна майбутнього».
Знаменитості продемонстрували стильні образи, які пропонуємо розглянути.
Ірина Горова, засновниця та CEO музичного лейбла pomitni, співзасновниця платформи розвитку артистів «На її основі», обрала для заходу ефектний аутфіт у чорно-білій гамі. Вона була одягнена у білу блузку в чорний горох з коміром і об'ємними рукавами з широкими воланами на манжетах. Її Ірина скомбінувала з чорними широкими штанями зі шкіряним ременем і золотистим взуттям з білими мисами.
Горова зібрала зачіску ззаду, залишивши спереду хвилясті пасма, зробила ніжний макіяж і завершила лук лаконічними прикрасами.
На форумі Ірина виступила з темою «Лідер як творець: топ-5 правил мислення CEO лейбла pomitni для розвитку та масштабування».
Дизайнерка Лілія Пустовіт постала у цікавому образі з елементами маскулінного стилю. На ній був темний однобортний жакет оверсайз, чорний трикотажний джемпер і шкіряні бермуди темно-шоколадного відтінку завдовжки до колін. Вбрання вона поєднала з високими чорними лакованими чоботами з гострими мисами і підборами.
Аутфіт Пустовіт доповнила чорним шкіряним клатчем і сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі і з бордовими лінзами. У Лілії було акуратно вкладене каре і природний макіяж.
Нагадаємо, у центрі програми форуму були науковий підхід до догляду за шкірою, лідерство та креативний бізнес, здоров'я і добробут, освіта, підприємництво та співпраця бізнесу, медіа й громадського сектору.
Зокрема, учасники обговорили теми «Наука як основа краси: доказово ефективна база в домашньому догляді за шкірою» та «Сила трьох: як бізнес, медіа та громадський сектор запроваджують видимі соціальні зміни».
Важливою складовою форуму стала благодійна мета — підтримка українських військових. Усі кошти від продажу квитків на захід було спрямовано на допомогу Збройним силам України.