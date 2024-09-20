Зіркові красуні на івенті: Ірина Сопонару – у кроптопі з вишивкою рішельє, Сабіна Мусіна – у міні з мереживом

Відомі красуні продемонстрували ефектні луки на заході у столиці.

Акторка Ірина Сопонару та блогерка Сабіна Мусіна відвідали відкриття першого в Україні флагманського магазину бренду UGG у Києві. Зіркові красуні з'явилися у стильних образах.

Ірина була одягнена у білий кроптоп із глибоким вирізом, оголеною спиною і вишивкою рішельє на пишних рукавах. Верх вона скомбінувала з короткою спідницею пастельного жовто-бежевого відтінку у дрібний горошок.

Ірина Сопонару/Фото Igor Khobta

Аутфіт акторка доповнила мюлями із золотими квітами і на шпильках, коричневою сумочкою-чохлом через плече від Celine і чорною сумкою Saint Laurent.

Ірина Сопонару/Фото Igor Khobta

Лук Сопонару завершила сонцезахисними окулярами у золотій оправі, золотими сережками з перлами, браслетом, годинником і каблучками.

Ірина Сопонару/Фото Igor Khobta

Сабіна обрала для своєї появи біле асиметричне міні з мереживом, зверху якого одягла оверсайз-світшот асфальтного кольору. На ній також був солом'яний капелюх, білі високі шкарпетки і ковбойські замшеві коричневі чоботи. На плечі у неї висіла сумочка кольору металік від Prada.

Сабіна Мусіна/Фото Igor Khobta

А ще Мусіна приміряла трендові угі на високих підборах різних кольорів, які у поєднанні з мініспідницею чудово підкреслили її стрункі ноги.

Сабіна Мусіна/Фото Igor Khobta

Сабіна Мусіна/Фото Igor Khobta

Нагадаємо, Ірина Сопонару замилувала фото з родиною чоловіка-іноземця на його батьківщині.

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