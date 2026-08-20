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- Шоу-бізнес
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Зіркові красуні у басейні: 61-річна Елізабет Герлі у червоному бікіні, 93-річна Джоан Коллінз – у білому купальнику
61-річна акторка поділилася яскравим кадром із відпочинку, на якому вони з легендарною зіркою серіалу «Династія» весело позували у басейні.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram нове фото, зроблене під час відпочинку з 93-річною британською акторкою Джоан Коллінз. Зірки влаштували веселу фотосесію у басейні на тлі мальовничої зелені.
61-річна Герлі постала перед камерою у червоному бікіні із золотистим ланцюжком на ліфі, яке підкреслило її струнку фігуру. Пляжний лук вона доповнила солом’яним капелюхом із широкими крисами і масивними сонцезахисними окулярами. У кадрі акторка емоційно підняла руки вгору й усміхнулася.
Джоан для відпочинку біля води обрала білий суцільний купальник із широкими бретельками. Вона також одягла темні сонцезахисні окуляри, світлу панаму, яка захищала обличчя та шию від сонця, а також золотий браслет. У руці зірка тримала бірюзову склянку з напоєм.
Акторки мали чудовий настрій і з радістю позували у воді, продемонструвавши стильні і практичні образи для літнього відпочинку.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у м’ятному купальнику з глибоким декольте похизувалася стрункою фігурою.