Зіркові красуні у басейні: 61-річна Елізабет Герлі у червоному бікіні, 93-річна Джоан Коллінз – у білому купальнику

Джоан Коллінз і Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі опублікувала в Instagram нове фото, зроблене під час відпочинку з 93-річною британською акторкою Джоан Коллінз. Зірки влаштували веселу фотосесію у басейні на тлі мальовничої зелені.

61-річна Герлі постала перед камерою у червоному бікіні із золотистим ланцюжком на ліфі, яке підкреслило її струнку фігуру. Пляжний лук вона доповнила солом’яним капелюхом із широкими крисами і масивними сонцезахисними окулярами. У кадрі акторка емоційно підняла руки вгору й усміхнулася.

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Джоан Коллінз і Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Джоан для відпочинку біля води обрала білий суцільний купальник із широкими бретельками. Вона також одягла темні сонцезахисні окуляри, світлу панаму, яка захищала обличчя та шию від сонця, а також золотий браслет. У руці зірка тримала бірюзову склянку з напоєм.

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Акторки мали чудовий настрій і з радістю позували у воді, продемонструвавши стильні і практичні образи для літнього відпочинку.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у м’ятному купальнику з глибоким декольте похизувалася стрункою фігурою.

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