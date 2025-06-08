ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Зіркові красуні у мініспідницях: Олімпія Вайтмусташ, Олена Філонова і Марина Арістова на б'юті-презентації

Інфлюенсерки у стильних «студентських» образах прийшли на б’юті-захід.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олімпія Вайтмусташ, Олена Філонова і Марина Арістова

Олімпія Вайтмусташ, Олена Філонова і Марина Арістова

У Києві відбулася презентація нової лінійки засобів догляду за шкірою «Peel and Chill» від українського бренду BIONO. Її відвідали представники fashion і beauty медіасвіту, серед яких: Олена Філонова, Олімпія Вайтмусташ, Марина Арістова, Тетяна Брик, Анжеліка Симоненко, Тетяна Карікова, Кирило Савченко та інші.

Яна Вінніченко, Сергій Пастухов, Марія Краснобаєва і Дарина Уайт

Яна Вінніченко, Сергій Пастухов, Марія Краснобаєва і Дарина Уайт

Тетяна Брик

Тетяна Брик

Анжеліка Симоненко

Анжеліка Симоненко

Тетяна Карікова

Тетяна Карікова

Кирило Савченко

Кирило Савченко

Захід відбувався у форматі імпровізованого перформансу-лекції, після якої гості поринули в атмосферу студентської вечірки з легкою ностальгією під музичний сет DJ Дарі Уайт.

DJ Дарі Уайт

DJ Дарі Уайт

Дрескод івенту звучав так: «Гарвард у студентські часи», тож кожен із присутніх продемонстрував свою інтерпретацію студентського луку.

Приміром, Олена Філонова з’явилася у кокетливому рожевому костюмі, який складався з плісованої мініспідниці і кардигану з чорно-білою облямівкою.

Олена Філонова

Олена Філонова

Олімпія Вайтмусташ була одягнена у темно-коричневу олімпійку з червоно-білими смужками, білу сорочку, краватку кольору марсала, бежеву коротку спідницю зі складками і бейсболку.

Олімпія Вайтмусташ

Олімпія Вайтмусташ

Марина Арістова скомбінувала у своєму аутфіті темно-шоколадний жакет і мініспідницю, топ у коричнево-білу смужку, зав’язаний вузлом, кепку і шоколадну замшеву сумку.

Марина Арістова

Марина Арістова

Спеціальною гостею івенту була лікарка-косметологиня Марія Краснобаєва, яка поділилася цікавими порадами по догляду за шкірою у літній період.

Марія Краснобаєва і Сергій Пастухов

Марія Краснобаєва і Сергій Пастухов

Над створенням б’юті-засобу команда бренду працювала разом із б’юті-інфлюенсеркою Яною Вінніченко.

Яна Вінніченко

Яна Вінніченко

Яна Вінніченко

Яна Вінніченко

У центрі концепції презентованої лінійки засобів догляду за шкірою — ідея «б’юті-перепочинку» як актуальної потреби сучасної жінки: відновити баланс, освіжити шкіру і хоча б на мить у вирі сьогодення повернути стан внутрішнього «chill». До лінійки увійшло три продукти: пілінг-диски з AHA+BHA кислотами, пілінг-диски з вітаміном С і охолоджувальна маска «Bioflavonoids & Green Tea».

Анна Козир

Анна Козир

Аліна Харечко

Аліна Харечко

Юлія Книжка

Юлія Книжка

Оксана Рожко

Оксана Рожко

Тетяна Мавродій

Тетяна Мавродій

Команда бренду

Команда бренду

Дмитро Ромашко

Дмитро Ромашко

Маргарита Хилько

Маргарита Хилько

Наталія Жихарєва

Наталія Жихарєва

Ольга Саєнко

Ольга Саєнко

Слава Чайка

Слава Чайка

Наталія Лук’янець

Наталія Лук’янець

Лідія Новоселецька

Лідія Новоселецька

Ксенія Виноградова

Ксенія Виноградова

Марія Старовойт

Марія Старовойт

Martelle

Martelle

Катрін Марченко

Катрін Марченко

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie