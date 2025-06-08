Зіркові красуні у мініспідницях: Олімпія Вайтмусташ, Олена Філонова і Марина Арістова на б'юті-презентації

Олімпія Вайтмусташ, Олена Філонова і Марина Арістова

Реклама

У Києві відбулася презентація нової лінійки засобів догляду за шкірою «Peel and Chill» від українського бренду BIONO. Її відвідали представники fashion і beauty медіасвіту, серед яких: Олена Філонова, Олімпія Вайтмусташ, Марина Арістова, Тетяна Брик, Анжеліка Симоненко, Тетяна Карікова, Кирило Савченко та інші.

Яна Вінніченко, Сергій Пастухов, Марія Краснобаєва і Дарина Уайт

Тетяна Брик

Анжеліка Симоненко

Тетяна Карікова

Кирило Савченко

Захід відбувався у форматі імпровізованого перформансу-лекції, після якої гості поринули в атмосферу студентської вечірки з легкою ностальгією під музичний сет DJ Дарі Уайт.

DJ Дарі Уайт

Дрескод івенту звучав так: «Гарвард у студентські часи», тож кожен із присутніх продемонстрував свою інтерпретацію студентського луку.

Реклама

Приміром, Олена Філонова з’явилася у кокетливому рожевому костюмі, який складався з плісованої мініспідниці і кардигану з чорно-білою облямівкою.

Олена Філонова

Олімпія Вайтмусташ була одягнена у темно-коричневу олімпійку з червоно-білими смужками, білу сорочку, краватку кольору марсала, бежеву коротку спідницю зі складками і бейсболку.

Олімпія Вайтмусташ

Марина Арістова скомбінувала у своєму аутфіті темно-шоколадний жакет і мініспідницю, топ у коричнево-білу смужку, зав’язаний вузлом, кепку і шоколадну замшеву сумку.

Марина Арістова

Спеціальною гостею івенту була лікарка-косметологиня Марія Краснобаєва, яка поділилася цікавими порадами по догляду за шкірою у літній період.

Реклама

Марія Краснобаєва і Сергій Пастухов

Над створенням б’юті-засобу команда бренду працювала разом із б’юті-інфлюенсеркою Яною Вінніченко.

Яна Вінніченко

Яна Вінніченко

У центрі концепції презентованої лінійки засобів догляду за шкірою — ідея «б’юті-перепочинку» як актуальної потреби сучасної жінки: відновити баланс, освіжити шкіру і хоча б на мить у вирі сьогодення повернути стан внутрішнього «chill». До лінійки увійшло три продукти: пілінг-диски з AHA+BHA кислотами, пілінг-диски з вітаміном С і охолоджувальна маска «Bioflavonoids & Green Tea».

Анна Козир

Аліна Харечко

Юлія Книжка

Оксана Рожко

Тетяна Мавродій

Команда бренду

Дмитро Ромашко

Маргарита Хилько

Наталія Жихарєва

Ольга Саєнко

Слава Чайка

Наталія Лук’янець

Лідія Новоселецька

Ксенія Виноградова

Марія Старовойт

Martelle

Катрін Марченко

Реклама