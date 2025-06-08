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- Шоу-бізнес
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Зіркові красуні у мініспідницях: Олімпія Вайтмусташ, Олена Філонова і Марина Арістова на б'юті-презентації
Інфлюенсерки у стильних «студентських» образах прийшли на б’юті-захід.
У Києві відбулася презентація нової лінійки засобів догляду за шкірою «Peel and Chill» від українського бренду BIONO. Її відвідали представники fashion і beauty медіасвіту, серед яких: Олена Філонова, Олімпія Вайтмусташ, Марина Арістова, Тетяна Брик, Анжеліка Симоненко, Тетяна Карікова, Кирило Савченко та інші.
Захід відбувався у форматі імпровізованого перформансу-лекції, після якої гості поринули в атмосферу студентської вечірки з легкою ностальгією під музичний сет DJ Дарі Уайт.
Дрескод івенту звучав так: «Гарвард у студентські часи», тож кожен із присутніх продемонстрував свою інтерпретацію студентського луку.
Приміром, Олена Філонова з’явилася у кокетливому рожевому костюмі, який складався з плісованої мініспідниці і кардигану з чорно-білою облямівкою.
Олімпія Вайтмусташ була одягнена у темно-коричневу олімпійку з червоно-білими смужками, білу сорочку, краватку кольору марсала, бежеву коротку спідницю зі складками і бейсболку.
Марина Арістова скомбінувала у своєму аутфіті темно-шоколадний жакет і мініспідницю, топ у коричнево-білу смужку, зав’язаний вузлом, кепку і шоколадну замшеву сумку.
Спеціальною гостею івенту була лікарка-косметологиня Марія Краснобаєва, яка поділилася цікавими порадами по догляду за шкірою у літній період.
Над створенням б’юті-засобу команда бренду працювала разом із б’юті-інфлюенсеркою Яною Вінніченко.
У центрі концепції презентованої лінійки засобів догляду за шкірою — ідея «б’юті-перепочинку» як актуальної потреби сучасної жінки: відновити баланс, освіжити шкіру і хоча б на мить у вирі сьогодення повернути стан внутрішнього «chill». До лінійки увійшло три продукти: пілінг-диски з AHA+BHA кислотами, пілінг-диски з вітаміном С і охолоджувальна маска «Bioflavonoids & Green Tea».