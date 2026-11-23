Світлана Готочкіна і Христина Решетнік

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У флагманському бутику українського бренду GOT’S LABEL відбулася закрита презентація осінньо-зимової колекції взуття.

Цього разу дизайнери зробили ставку на чорний колір, який представили у різних фактурах і силуетах. До колекції увійшли чотири моделі взуття: сексуальні ботфорти з натуральної шкіри, елегантні ботильйони на невисоких підборах kitten heels із тисненням під шкіру крокодила, глянцеві ботильйони з геометричними підборами і брутальні байкерські чоботи з металевими деталями й ефектом вінтажної шкіри.

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Новинки поєднали у собі актуальні модні тенденції, стильний дизайн і комфорт.

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Презентацію відкрила засновниця бренду Світлана Готочкіна, яка розповіла про нову колекцію і подякувала гостям за те, що завітали на захід.

Потім стилістка Наталія Ізвекова поділилася модними порадами, як правильно комбінувати взуття з нової капсули з одягом і створювати стильні образи.

Моделі продемонстрували чотири аутфіти, в яких взуття поєднали з речами із зимової колекції верхнього одягу та аксесуарів бренду.

Цього вечора привітати Світлану Готочкіну та її команду прийшли зіркові друзі, блогери і клієнти бренду. Серед гостей були Христина Решетнік, Ксенія Мішина, Вікторія Ткач, Вікторія Апанасенко, Уляна Ройс, Міла Єремєєва, Інна Костюченко, Ірина Чемпіон, Юлія Єрмолаєва, Яна Стрельцова та інші.

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